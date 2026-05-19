Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi

Sosyal medyada Eren Fazlıoğlu isimli şahsın paylaştığı ve Mustafa Kemal aleyhinde görüş beyan eden vatandaşları hedef alan "fişleme programı", kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Kendinden olmayana tahammül edemeyen bu faşizan yaklaşım, demokratik hak ve özgürlükleri açıkça ayaklar altına aldı.

Mustafa Kemal'e hakaret ve küfür edenleri "fişlediğini" iddia eden Fazlıoğlu'nun sisteminde yalnızca bu minvalde içeriklerin değil, eleştirel nitelikteki tüm söylemlerin yer aldığı belirtildi!..

Söz konusu dijital sistem, hakaret boyutuna varmayan, sadece eleştirel nitelik taşıyan en temel düşünce açıklamalarını dahi suç unsuru gibi algılatmayı hedefledi. Yasaların suç saymadığı kişisel görüşleri listeleyerek hedef gösteren bu mekanizma, CHP zihniyetinin "fikir özgürlüğü" söyleminin arkasına gizlediği tek tipçi dayatmayı gözler önüne serdi.

İdam tehdidi!

Skandalın boyutları sadece fişleme listeleriyle de sınırlı kalmadı. Bu karanlık zihniyetin sosyal medyadaki takipçileri adeta terör estirdi. Mustafa Kemal’i eleştiren vatandaşlara yönelik "asılma", "idam" ve açık ölüm tehditleri havada uçuştu. Kendilerini hukukun üstünde gören bu çevreler, farklı düşünen herkesi fiziksel şiddetle tehdit ederek toplumda yüz yıldır neden oldukları korku ve kutuplaşma iklimini körükledi.

Vatandaşlar isyan etti

Hukuk devletini ve kişisel verilerin korunmasını savunan binlerce vatandaş, sosyal medyada ayağa kalktı. Anayasal haklarının dijital çeteler tarafından çiğnenmesine sert tepki gösteren kamuoyu, bu yasa dışı fişleme sisteminin derhal kapatılmasını ve iptal edilmesini talep etti. Vatandaşlar, temel insan haklarını hedef alan bu faşizan girişime karşı adli makamları acilen göreve çağırdı.