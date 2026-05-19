Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 30 puanla tamamlayarak ligden düşen Kayserispor, sezon geneliyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Kayserispor yaptığı açıklama, "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

TFF yetkilileri ise HT Spor’dan Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." dedi.

“SÜREÇ DEVAM EDECEK”

Bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını aktaran TFF cephesi "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek. İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek." şeklinde bilgi verdi.