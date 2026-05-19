  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Spor Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Spor

Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama

Son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan konulardan olan “küme düşme kaldırılıyor mu?” konusunda beklenen açıklama geldi. TFF yetkilileri “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Böyle bir karar bizi geriye götürür” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 30 puanla tamamlayarak ligden düşen Kayserispor, sezon geneliyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Kayserispor yaptığı açıklama, "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

TFF yetkilileri ise HT Spor’dan Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür." dedi.

“SÜREÇ DEVAM EDECEK”

Bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını aktaran TFF cephesi "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek. İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek." şeklinde bilgi verdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"

Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"

Futbolda yeni sezon takvimi! TFF resmen açıkladı
Futbolda yeni sezon takvimi! TFF resmen açıkladı

Spor

Futbolda yeni sezon takvimi! TFF resmen açıkladı

Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi!
Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi!

Spor

Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23