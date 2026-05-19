Önce 1 milyon sonra 200 bin dolar! Gökhan Böcek’in para transferi tanık ifadesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamındaki etkin pişmanlık ifadesinin ardından, soruşturma dosyasındaki tanık ifadelerinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Antalya Cam Piramit’teki adaylık lansmanında görevli bir personelin ifadesi, Gökhan Böcek’in "siyah poşet içinde 200 bin dolar teslim ettim" iddiasıyla örtüştü.

Lansman Günü Bahçede Yaşananlar

Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade veren Antalya Belediyesi tanıtım birimi personeli, 21 Şubat 2024 tarihinde Antalya Cam Piramit’te gerçekleştirilen Muhittin Böcek’in aday tanıtım lansmanında görevli olduğunu belirtti.

Tanık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı yoğun kalabalığın yaşandığı etkinlik günü, Cam Piramit'in dışındaki bahçede bulunduğu esnada dikkat çekici bir olaya şahit olduğunu aktardı.

“Araçtan Bir Şeyler Alıp Erkek Şahsa Verdi”

Gökhan Böcek’in etkinliklere genellikle siyah sedan bir araçla geldiğini belirten tanık, o anları ifadesinde şu sözlerle anlattı:

21/02/2024 tarihinde gerçekleştirilen ve Muhittin BÖCEK'in adaylığının tanıtımına dair Antalya Cam Piramitte yapılan lansmanda ben de görevim gereği bulunuyordum. Bu lansmanın Ulusal bir yayın kuruluşu gelerek bu çekimleri gerçekleştirdi. Sahnenin kurulması, ışıklandırma, hazırlanmasının Muhittin BÖCEK tarafından bizzat kendisi tarafından yapıldı. Ben de o esnada sahnede görev yapıyordum. Sahne düzeni, rejideki görevli bana neyin ne zaman yapılacağı konusunda talimat verir ben de ona göre sahne düzenlemeleri yapardım. Gökhan BÖCEK de lansmana katılmıştı.

Bu lansmana dair görüntüler şu an Youtube de bulunmaktadır. Orada da görüleceği üzere Gökhan BÖCEK'in Cam Piramite nasıl geldiğini bilmiyorum ama sahne tarafına koltuklara oturmaya CHP genel merkezinden gelen kişilerle birlikte geldiler. Özgür ÖZEL de lansmanda bulunuyordu. Lansman esnasında koltuklara oturduğunda Muhittin Başkan ve Gökhan BÖCEK'in yanına oturdukları videoda görülmektedir. Gökhan BÖCEK'in şoförlüğünü yapan Onur NASUH veya Yusuf NASUH'un orada olup olmadığını tam hatırlamıyorum. Çünkü ben sahnede olduğum için sahne dışında bulunan veya olanları görmedim. Çok kalabalıktı. Ben Onur NASUH ve Yusuf NASUH'u tanırım. Kendileri Gökhan BÖCEK'in yanında çalıştılar. Mert DENİZCİLER'i şu an çıkaramadım. Simasını tanıyor olabilirim. Lansman günü onun orada olup olmadığını da bilmiyorum. Onur NASUH veya Yusuf NASUH'un lansman yerine nasıl geldiklerini bilmiyorum.

Gökhan BÖCEK genelde siyah sedan bir araç kullanırdı. Aracı Yusuf veya Onur kullanıyordu ama bu kişilerin lansmana geliş şeklini bilmiyorum. Lansman günü ben hatırladığım kadarıyla lansmanın yapıldığı Cam Piramit'in dışında bahçede bulunduğum esnada Gökhan BÖCEK'in bir erkek şahısla aracın yanına giderek araçtan bir şeyler alarak bir erkek şahsa verdiğini hayal meyal hatırlıyorum. Daha sonra birlikte yürüyüp yürümediklerini veya ayrılıp ayrılmadıklarını hatırlamıyorum. Bu araç Gökhan BÖCEK'i çeşitli etkinliklere götüren araçlardan biriydi. Araçta birinin olup olmadığını bilmiyorum. Gökhan BÖCEK'in yanındaki erkek şahıs Gökhan BÖCEK'ten biraz uzun, arkadan gördüğüm için tam olarak eşkalini tarif edemiyorum. Zaten ben de etkinlikte görevli olduğum için görev yerim olan Cam Piramit'in içerisindeki yere gittim.

Gökhan Böcek ifadesinde ne demişti?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Gökhan Böcek etkin pişmanlık ifadesinde, babası Muhittin Böcek’in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba’nın talebiyle sırt çantasında 1 milyon euro teslim ettiğini iddia etmişti. Böcek ayrıca Ağbaba'nın yönlendirdiği bir şahsa 200 bin Dolar daha nakit para verdiğini ileri sürmüştü. Antalya Belediyesi’nde tanıtım biriminde çalışan bir personel olaya ilişkin “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Tanık, Antalya Cam Piramit'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı adaylık lansmanı programı sırasında bahçedeyken, Gökhan Böcek'in bir erkek şahısla siyah bir aracın yanına gittiğini gördüğünü ve Böcek’in araçtan bir şeyler alıp o şahsa verdiğini belirtti. Tanık, görev yeri sahne içi olduğu için o an teslim edilen şeyin ne olduğunu göremediğini, olayı sadece "hayal meyal" hatırladığını söyledi. Tanığın "sıradan bir malzeme" sandığı o an, Gökhan Böcek'in "Siyah poşet içinde 200 bin dolar rüşvet verdim" dediği anla örtüştü.

