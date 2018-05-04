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CHP'de 'aday' muamması

Cumhurbaşkanı adayının ismini bugün açıklayacağını duyuran CHP’de dün Muharrem İnce’nin aday olacağı sızdırıldı. Dün yapılması planlanan kapalı grubun bugün aday açıklama saatinden yarım saat öne alınması ise akıllarda yeni bir soru işareti bıraktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:00
CHP'de 'aday' muamması

CHP lideriKemal Kılıçdaroğlu ser verip sır vermediği Cumhurbaşkanı adayını bugün Ankara'da açıklayacak. Kılıçdaroğlu'nun hazırlandığı toplantı öncesi kulisler de hareketlendi.

Dün TBMM'de yapılan grup toplantısı öncesi ismi adaylar arasında dillendirilen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sürpriz bir açıklamaya imza atarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi işaret etti. Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce’yi telefonla aradım, tebrik ettim. ‘Allah mahcup etmesin’ dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" diye konuştu.

İNCE: BEKLEYİN, ACELE ETMEYİN

Grup toplantısı sonrası dikkatlerin çevrildiği İnce ise "Yarın (bugün) saat 10.00’da Genel Başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu, zamanı gelince her şey güzel olacak" dedi.

TOPLANTI ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu, dün parti grubunu kapalı olarak toplayacak ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyecekti. Kapalı grup bugün 09.30'a alındı. CHP grubu adayın açıklanacağı Ahmet Taner Kışlalı salonunda programdan yarım saat önce toplanacak. Kapalı grubun gününün değişmesi, Kılıçdaroğlu'nun yeni bir plan peşinde olduğu ve ortada bir senaryo döndüğü yorumlarına neden oldu.

24 Haziran seçimleri için İnce ile tavşan aday taktiğinin devreye sokulacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun hayalinin İnce ile yarışa güçsüz girerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek verilmesi olduğu iddia ediliyor.

CHPDE ADAY ADAYI 600Ü GEÇTİ

Siyasi partilerde 24 Haziran seçimine ilişkin aday adaylığı süreci devam ediyor. CHP'de başvurular 7 Mayıs ‘ta sona erecek ancak bu tarihin birkaç gün uzatılabileceği belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'ne şu ana kadar 600'ü aşkın aday adayı milletvekilliği için başvuru yaptı. MHP'de aday adaylığı başvuruları dün doldu. Şu ana kadar MHP'de bin 350 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Siyasi parti genel merkezlerinin, seçim çevrelerine ait aday listelerini 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna vermesi gerekiyor.

100 BİN İMZADA MESAİ BAŞLADI

YSK’nın açıkladığı seçim takvimine göre 100 bin imza ile aday olabilmek için başvuruda bulunanlar için imza süreci bugün başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, YSK’ya başvuruda bulunan isimler oldu. Bu adaylar için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına bugün başlanacak. İmza verme işlemi 9 Mayıs’a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:00
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. chp
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. muharrem ince

YORUM YAZ

  • dsddsd1 sa önce
    Türkiye bir sarhoş daha görmek istemiyor...
  • erhanerhan1 sa önce
    M. İnce dışında birigösterilecek gibi...!
  • koçkoç1 sa önce
    HAYDI BEEHangi ilden aday olursalütfen o il Allah aşkına vatan aşkına millet aşkına bayrak aşkına chp ye oy vermesin. ki bu siyaset virüsümeclisimize girmesin.benden dost ve kardeşceinsani bir çağrı bu.
  • AHMETAHMET47 dk önce
    M. İnce böylece R.T. Erdoğan ile yarışacak. Seçilemeyeceğini ve . M. Vekili dahi kalamayacağınıkendisi bilmiyor mu? K.Kılıçtaroğlu böylece ondan kurtulacak. İnce bu oyuna gelmez. Muhalefetten kim aday olursa olsun seçilemeyecek ve harcanacak. Bu nedenle aday bulmakta geciktiler..
  • asımasım11 dk önce
    ince tavuk beslemeye niyet etmiş
  • Afrin KartalıAfrin Kartalı35 dk önce
    Bence ali babacanı aday gösterecekler.
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