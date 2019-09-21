CHP’de 2023 kavgası başladı! “Onu aday yaparlarsa 100 bin imza toplarım”

CHP kurultayı yaklaşırken, parti içi liderlik ve 2023 hesapları yapılmaya başlandı. Partinin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, katıldığı TV programında 2023'te aday olacağını şimdiden açıkladı. Ekrem İmamoğlu cephesiyse, "Mekanın yeni sahibi var" diyerek adaylığa şimdiden göz kırptı. İBB'yi yönetmek dışında tüm konularla gündeme gelen İmamoğlu ve İnce arasında erken başlayan kavgaya, İnce'nin 100 bin imza resti damga vurdu. Sabah yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun aday yapılması durumunda, İnce'nin 100 bin imza seçeneğini düşündüğünü söyledi.

Bursalı'nın yazısının ilgi çeken bölümleri şu şekilde:

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkıp çıkmayacağıyla ilgili konudan ziyade; parti içi güç grupları arasındaki hesaplaşma dikkat çekiyor. Son yerel ve genel seçimlerde, kendisine yakın 30 civarındaki milletvekili ve belediye başkanlarının hemen hepsi çizik yemişti. Keza, Kemal Bey son kurultayda Muharrem İnce lehine oy veren delegelerin olduğu Balıkesir, Manisa gibi illeri cezalandırmak için 31 Mart seçimlerinde buralarda aday çıkarmamış, bu illeri Millet İttifakı ortağı İP’e bırakmıştı.Muharrem İnce’nin hesabı, bu kongreler sürecinde hem buralarda hem daha fazla yerde güç toplayıp; bundan sonraki siyaset yolunda daha rahat dümende olmak.

Ancak Tuncay Özkan ile Muharrem İnce’nin hedefleri arasında ciddi bir fark var. Parti içinde elde edeceği güç üzerinden İnce, Kemal Bey’in karşısına genel başkan adayı olarak rakip olmaktan ziyade, ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olabilmeyi önceliyor. Buradaki en büyük rakibi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Partisi içinden ciddi bir muhalefet olmasına rağmen ısrarla Belediye Başkan adayı yaptığı İmamoğlu’nu, 2023’te partisinin ve ittifakın ortak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği biliniyor Kemal Bey’in. Ancak;

SP, İP ve HDP’nin kendi adaylarını çıkardığı son seçimde aldığı 16 milyon oyun önemli bölümünü, kendi popülaritesine bağlayan İnce, bir sonraki seçimde ittifak adayı olması halinde kazanacağı iddiasında. İşte bu yüzden de, hem Kemal Bey hem Ekrem İmamoğlu cephesine karşı bir çalışma yürütüyor. Yakın çevresine aday gösterilmemesi halinde 100 bin imza toplayarak aday olmakta kararlı olduğunu söylediği konuşulan Muharrem İnce’nin bu hesapları, CHP için yeni bir hesaplaşma döneminin daha başladığının da habercisi…