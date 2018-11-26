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CHP, zulüm demek

Milletimizi ruh kökü olan İslâm’dan ve şanlı tarihinden uzaklaştırmak için her yolu deneyen CHP’nin son zamanlarda yeniden Türkçe ezan zulmünü hortlatma çabaları; tek partili dönemden bu yana değişmediğini bir kez daha ortaya koydu. CHP iktidarının en büyük zulümlerinden Türkçe ezan işkencesi sürecinde; yüzlerce kişinin hapislere atıldığı arşivlerde yer alıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
CHP, zulüm demek

Mustafa Durmaz  İstanbul

Sözde ulusal kimliklerinin önünde engel olarak gördükleri İslam’a ve onun şiarlarına savaş açan CHP’nin karanlık zihniyetini gözler önüne seriyoruz. Türk siyasi tarihinin karanlık sayfaları olarak hatırlanan tek parti döneminde, Arapça ezanı yasaklayan bir kanun olmadığı halde askerlerin cami önlerinde bekletilerek ezanı asli şeklinde okuyanların baskı altına aldığı, bazı yerlerde ise derdest ettiği belgelendi. CHP’nin öve öve bitiremediği tek parti iktidarı; devletin ve milletin birbirinden kesin çizgilerle ayrıştığı dönem olarak hafızalara kazınmış durumda.

Dayak var, para cezası var

Türkiye devleti ve toplumu, yakın geçmişiyle yüzleşmeye devam ediyor. Milletimizi ruh kökü olan İslâm’dan ve şanlı tarihinden uzaklaştırmak için her yolu deneyen CHP’nin son zamanlarda yeniden Türkçe ezan zulmünü hortlatma çabaları; CHP’nin tek partili dönemden bu yana değişmediğini bir kez daha ortaya koydu. Tek parti döneminin en büyük zulümlerinden Türkçe ezan işkencesi sürecinde, yüzlerce kişinin hapislere girdiği, karakollarda dayak yediği, işinden atıldığı veya para cezası ödediği halen arşivlerde tutuluyor.

İmamlar tutuklandı

Türkiye yakın tarihine ait belgelere göre; İsmet İnönü döneminde, ezanı asli şeklinde okuyanların baskı altına aldığı, bazı yerlerde ise derdest ettiği belirtiliyor. CHP’nin tek parti olduğu dönemde hazırlanan 38 ve 39 numaralı tutanaklarda, Niğde’nin Bor ilçesinde imamlık yapan Ahmet Akça ve Sivaslı Mustafa Şenova’nın akşam ezanını Arapça okuduğu için tutuklandığı ifade ediliyor. Toplum üzerindeki baskı ve sansürün ayyuka çıktığı dönemde, Tokat’ta yaşayan Talip Numan isimli bir alimin ise evde cemaat yapıp Arapça kamet getirdiği gerekçesiyle tutuklandığı, cemaatin içinde bulunan kişiler hakkında ise tahkikat başlatıldığı kayıtlara geçiyor.

Türkçe ezan zulmü

Ezanın Türkçeleştirilmesi, Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün Başbakan olduğu 1932 yılının Temmuz ayında Diyanet’in yayınladığı genelge ile tüm yurtta uygulamaya konuldu. İlk Türkçe ezan ise, 30 Ocak 1932 tarihinde Hafız Rifat Bey tarafından Fatih Camii’nde okunmuştu. 16 Haziran 1950’de, Başbakan Adnan Menderes’in yoğun çabası ile sona eren Türkçe ezan işkencesi 18 yıl sürdü. Arapça ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün, öyle büyük bir sevinç yaşandı ki, Bursa’da bir camide ikindi ezanı tam 7 kere okundu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
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  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Bursa
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  7. Türk siyasi tarihi
  8. Türkçe ezan zulmü
  9. Türkçe ezan
  10. Bor
  11. Ahmet Akça
  12. Sivaslı Mustafa Şenova
  13. Talip Numan
  14. Arapça kamet
  15. Ezanın Türkçeleştirilmesi
  16. Mustafa Kemal
  17. İsmet İnönü
  18. Diyanet
  19. İlk Türkçe ezan
  20. Hafız Rifat Bey
  21. Fatih Camii
  22. Başbakan Adnan Menderes

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