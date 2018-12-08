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CHP Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Zonguldak ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı, CHP Ereğli belediye başkan adayı, Gökçebey CHP belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:40
CHP Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Zonguldak ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı, CHP Ereğli belediye başkan adayı, Gökçebey CHP belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni belediye başkan adayı Hayrettin Çatallı

CHP Zonguldak Çaycuma Saltukova belediye başkan adayı Alim Genç

CHP Zonguldak Alaplı Gümeli belediye başkan adayı Ahmet Saydam (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kozlu belediye başkan adayı Cengiz Bank

CHP Zonguldak Merkez Beycuma belediye başkan adayı Hayati Açıkgöz

CHP Zonguldak Kilimli belediye başkan adayı Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı belediye başkan adayı Adnan Akgün (mevcut başkan)

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
  1. CHP Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019
  2. CHP Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı
  3. CHP Ereğli belediye başkan adayı
  4. Gökçebey CHP belediye başkan adayı

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