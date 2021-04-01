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Siyaset CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti
Siyaset

CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mahruze teyzeye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında duvarda asılı duran Mahmut Efendi Hazretleri'nin tablosu dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:05:00 - 2021-04-01 21:23:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sultanbeyli'de 'Sana kete yaparım ama oy vermem' sözüyle meşhur olan Mahruze teyzeye ziyaret yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Sultanbeyli'de bir ziyaret gerçekleştirdi.  İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze teyzeye yapılan ziyaret sırasında duvardaki tablo dikkat çekti.

Duvardaki tablo İmamoğlu'nu şaşırttı

Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, ev sahibinin hazırladığı yemekleri yemek için masaya oturdu. O sırada duvarda Mahmut Efendi Hazretleri'nin fotoğrafını gören İmamoğlu'nun şaşkınlığı suratına yansıdı.

Daha sonra Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

 

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Yorumlar

Demir

Sizi kurnaz sansarlar sizi. Başladılar hemen halktan biriyiz masallarina
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