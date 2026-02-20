  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dikkat mideniz genişletirsiniz! İftarda en çok yapılan hata Türkiye'yi aralarına almak istemiyorlardı! Olmadığımız masa dağıldı, 100 milyar avroluk savaş uçağı projesi çöktü Sialendoskopi yöntemi öne çıktı: Susuzluk değil, uyarı: Ağız kuruluğu hafife alınmamalı Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan Fenerbahçe Archie'yi aldığı paraya satmaya hazır! Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Uzman hekim kalp hastaları için reçeteyi verdi.

#1
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, ramazan ayında oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uyarı ve önerilerde bulundu.

#2
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, kalp ve damar hastalıklarının kişiye göre farklı seyrettiğini belirterek, her kalp hastasının durumu aynı olmadığını ve oruç tutmak isteyen hastaların öncelikle doktor kontrolünden geçerek risk değerlendirmesi yaptırması gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Bayram, kalp hastalarının büyük bölümünün düzenli ilaç kullandığını hatırlatarak, "İlaçların saatleri oruç düzenine göre yeniden planlanabilir ancak bu mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. İlacı atlamak ya da doz değiştirmek ciddi sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Uzun süreli susuz kalmanın bazı hastalarda tansiyon düşüşüne veya ritim problemlerine yol açabileceğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

#5
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

"İftar ile sahur arasında yeterli su tüketilmeli, aşırı çay ve kahveden kaçınılmalıdır. Oruç tutan kalp hastalarında sıvı dengesi korunmalı. Uzun süre susuz kalmak kanın akışkanlığını azaltarak damar içinde pıhtılaşmaya eğilimi artırır. Özellikle bilinen damar tıkanıklığı olanlar veya toplardamarlarından daha önce tıkanıklık yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekir."

#6
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Bayram, iftarda hızlı ve aşırı yemek yemenin kalbin yükünü artırabileceğine dikkati çekerek, yağlı, tuzlu ve ağır yemekler yerine daha dengeli, porsiyon kontrollü bir beslenme tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

#7
Foto - Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirten Bayram, "Bu belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ramazan ayında hem ibadet hem de sağlık bir arada planlanabilir. Önemli olan, bilinçli hareket etmek ve doktor önerileri doğrultusunda süreci yönetmektir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya uzaya çıkıyor
Aktüel

Konya uzaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de ilk olan Küp Uydu” projesi hayata geçiriliyor. Konya..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Gündem

Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek dur..
İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Gündem

İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşala..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23