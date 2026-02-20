Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirten Bayram, "Bu belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ramazan ayında hem ibadet hem de sağlık bir arada planlanabilir. Önemli olan, bilinçli hareket etmek ve doktor önerileri doğrultusunda süreci yönetmektir." ifadelerini kullandı.