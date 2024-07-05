CHP zihniyeti işte tam da bu! Muhaliflerde EYT dansözlüğü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ve bu düzenlemenin getirdiği zorluklar tekrar gündemdeki yerini aldı. 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun popülist söylemlerine destek vererek pohpohlayan muhalifler ise şimdilerde EYT'yi hata olarak gördüklerini açıklamaya başladı.

KILIÇDAROĞLU EYT NARALARI ATTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne olursa olsun kazanmak isteyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seçim öncesi EYT üzerinden büyük baskı kurdu. Düzenlediği mitinglerde, katıldığı televizyon programlarında ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla EYT'yi bir seçim malzemesi olarak kullanan Kılıçdaroğlu, "EYT’lileri oyalamayı bırak" sloganlarıyla günlerce naralar atarak meydan meydan gezdi.

Kılıçdaroğlu'nun sadece seçim kazanmak için uyguladığı bu popülizm dolu söylemlerine muhalif isimler ve muhalefet medyası da tam destek verdi.

"BU İNSANLAR EMEKLİ OLMAMALIYDI"



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak EYT politikasının konuşulduğu, tartışıldığı günlerde EYT'nin acilen çıkarılması gerektiğini belirterek EYT'yi bekleyen vatandaşları pohpohlayan muhalifler şimdi ise EYT'yi hata olarak gördüklerini açıklamaya başladı. Bu isimlerden biri de Sözcü yazarı Murat Muratoğlu oldu.

Murat Muratoğlu Sözcü Tv'de katıldığı programda geçmişte çıkarılması için çaba sarf ettiği EYT'yi eleştirdi. Sosyal medya hesabından EYT'nin yürürlüğe girmesi için çok sayıda paylaşım yapan Muratoğlu, "Emeklilikte Yaşa Takılanlara" yazık olduğunu hükümetin her şeye para bulduğunu ancak "EYT'ye gelince para yok" dediğini söylemişti.

Muratoğlu dün Sözcü Tv'de katıldığı programda ise 3 Mart 2023'te EYT'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli olan insanlar için "Bu insanlar emekli olmamalıydı." ifadelerini kullandı. EYT'den emekli olan bir arkadaşının aldığı maaşı da programda söyleyen Muratoğlu 44 yaşında EYT ile emekli olan bir arkadaşının 44 bin TL emekli maaşı aldığını ve yeni zamla beraber 60 bin TL'nin üzerine çıkacağını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK: EYT MUHALEFETİN POPÜLİST İTEKLEMESİYLE GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk canlı yayında yaptığı açıklamalarda bütçedeki dengesizliklere dikkat çekerek özellikle deprem ve EYT'nin yükünün bütçede açıklara yol açtığını söylemişti. Şimşek "Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu." ifadelerini kullanmıştı.