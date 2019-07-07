CHP zihniyeti bu kez namaz kılanları aşağıladı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com

İslam karşıtı CHP zihniyeti 23 Nisan seçimlerinin ardından faaliyetlerine yeniden başladı. Hedefini namaz kılanlara çeviren İslam düşmanı, twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda metro çarşısında namaz kılmayı köylülük olarak niteledi.

Başörtülülerle başlayan süreç, namaz kılanlara hakaret noktasına geldi!

Her fırsatta “hak, hukuk, adalet” diyen ve özgürlüğü slogan haline getirerek algı oluşturmaya çalışan din düşmanları, kamu alanında başörtülülere reva gördükleri eziyetlerin yanı sıra şimdi de namaz kılanları hedef aldı. CHP’nin yasakçı zihniyetinin neferi olan bir hesap, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara’nın en ünlü camisi Kızılay’da olmasına rağmen, Kızılay metrosunda namaz kılma köylülüğünden tahminen ne zaman kurtulursunuz?” diyerek mekan özgürlüğünü kullanıp, her karesi mescid olan yeryüzünün bir köşesinde namaz kılan insanları aşağıladı.

Camiyi önemsemeyen din düşmanları özgürlüğümüze saldırıyo

Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sonrası cami önünde içki şişesi patlatan, cami yanına meyhane açmaktan utanmayan, Üstad’ın deyimiyle her fırsatta bu millete dinini, dilini, özünü kaybettirmek için uğraşan İslam düşmanları, din özgürlüğümüze saldırıyorlar. Başörtüsüne hakaret etmekten çekinmeyen, türbanlı birinin hakim olmasını doğru görmeyen, “İran’a git” diyerek tesettürlü bir kadına hakaret eden zihniyet, şimdi de namaza göz dikti. Arkasının biran evvel kesilmesi gereken bu bozuk, kokuşmuş algı, böyle giderse dinimizi yaşamamıza da engel teşkil etmeye başlayacak!