Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Ronaldo’nun transferi sonrası dünyanın ismini duyduğu ve yıldız futbolcuların kapısını araladığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kadın futbol takımında forma giyen Brezilyalı Kathellen Sousa, Müslümanlığı seçti.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa ise "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.