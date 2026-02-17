  • İSTANBUL
Ronaldo'nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Ronaldo'nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Dünyanın ismini Ronaldo ile duyduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr formasını giyen kadın futbolcu Brezilyalı Kathellen Sousa, "Sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" diyerek Müslüman oldu.

Ronaldo’nun transferi sonrası dünyanın ismini duyduğu ve yıldız futbolcuların kapısını araladığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kadın futbol takımında forma giyen Brezilyalı Kathellen Sousa, Müslümanlığı seçti.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa ise "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ramazan kartoglı

Allah cc kendisinden korkan ve doğru yolu arayan insanlara hidayet verir.
