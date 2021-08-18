CHP yönetimindeki İş Bankası vatandaşları mağdur etti

CHP'nin yönetiminde bulunduğu Türkiye İş Bankası'nda meydana gelen sorunun ardından müşteriler adeta ayaklandı.

Konuya ilişkin tweet atan Türkiye İş Bankası internet bankacılığı kullanıcıları, konunun teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin açıklama bekledi.

Birçok İş Bankası müşterisi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda bankanın çeşitli hizmetlerine erişemediklerini ifade etti.

Bankanın internet ve mobil bankacılık, POS cihazları ve ATM’lerinden hizmet alınamadı. Bununla birlikte bankanın müşteri hizmetlerine de ulaşılamadı.

Banka açıklama yaptı

İş Bankası yaşanan sorunun ardından açıklama yaptı. Banka, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bankamız sistemlerinde yaşanan kısa süreli kesinti giderilmiştir. İşleminizi tekrar deneyebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

CHP'ye düşen pay dudak uçuklatmıştı!

CHP'nin yönetiminde bulunduğu Türkiye İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar liraya yükseltti, aynı dönemde 4 milyar lira net kar elde etti.

İş Bankası'nda 'Atatürk'ün hisseleri' olarak belirtilen ve CHP'nin sahip olduğu yüzde 28.09 oranındaki pay ise partinin kasasına gidecek.