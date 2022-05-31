CHP yolsuzluklarına namuslu memur freni

Akit, CHP’li belediyelerde yaşanan rezaletleri deşifreye devam ediyor. 6’lı masa etrafında kümelenen zillet paydaşlarından cesaret alan Kemal Kılıçdaroğlu, üst düzey bürokratları ve devlet memurlarını “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun. Bu size son çağrım” sözleriyle iş bırakmaları yönünde tehdit ederken, CHP’li belediyelerde görevli çok sayıda memurun, yaşanan yolsuzluklara ve hırsızlığa ortak olmamak için resmi görevlendirmeye rağmen şaibeli ihalelerde görev almak istemedikleri ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nde kamu görevlilerinin, başkanlık oluru ile ihale komisyonlarında görevlendirildikleri halde belediyenin maddi ve manevi kayıp yaşayacağı gerekçesiyle usulsüz ihalelere katılmadıkları veya şerh düştükleri öğrenildi.

Tebligat memuruna ihale görevi

Kamu İhale Kurumu’nun resmi web sitesinde yer alan ve Beşiktaş Belediyesi Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/31238 e-Kap numaralı ihale, vatansever memurlar tarafından CHP’li belediyede dönen yolsuzluklara karşı verilen direnişi gözler önüne serdi. 18.02.2022 tarihli “2022 Yılı Profesyonel Ajans Hizmeti Alımı İşi” ihalesinin, ihale komisyonuna asil ve yedek üye olarak görevlendirilen memurların, mazeret bildirmeksizin katılmaması nedeniyle iptal edildiği belirlendi. Söz konusu ihaleye katılmadığı için ifadesi alınan İzzet Kıvrak adlı 32 yıllık memurun savunması, CHP’li belediyelerde dönen dolapları tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Hâlihazırda tebligat memuru olduğunu ve yönetmeliğin 17. maddesinde “ihale komisyonunda bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur” yazdığı halde görevlendirildiği belirten Kıvrak, savunmasında şunları ifade etti: “Başka bir ihalede ilk kez mali üye olarak görevlendirilmem ve ihale süreci ile ilgili hiçbir şekilde bilgilendirilmemem neticesinde ihale işlem dosyasındaki bir evrakla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali şubede ifade verdikten sonra ihale sürecinin çok ciddi hukuki sonuçlar doğuracağını anlamış ve öğrenmiş bulunmaktayım.

Küçücük bilgim bile yok

Bu kadar önemli bir konuda bir personel görevlendirilirken o personelin mevzuata hakim ve donanımlı olması gerekir. Oysaki ben, bu konuda, donanımlı olmamı bırakın küçücük bir bilgiye bile sahip değilim. Bu konuda hiç eğitim almamış, hiçbir bilgisi olmayan, son düzenlemelere kadar 32 yıl hiçbir ihaleye girmemiş, ayrıca 58 yaşında memuriyet hayatının sonuna yaklaşmış biri olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali şubede ifade verdikten sonra, çok geniş bir mevzuatı kapsadığını öğrendiğim ihale kanununa tamamen hakim olmam mümkün değildir. Bu nedenlerle komisyonda mali üye olarak görev almam, hem ihale uygulama yönetmeliğinin 17. maddesine, hem de 4734 sayılı kanunun 6.maddesine aykırı olduğu gibi yine 4734 sayılı kanunun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5. maddesine uygun şekilde ihale sürecini yürütmeye engel teşkil etmektedir.”

İhaleler ellerinde patladı

Beşiktaş Belediyesi’ndeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, memurlar tarafından şerh düşülen çok sayıda ihale dosyasının ise arafta kaldığı, ne ihale biriminin ne de ödemeyi yapmakla görevli olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ihale dosyalarını nasıl kapatacaklarını bilemedikleri ifade edildi. Skandal sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu müfettişlerinin harekete geçmesi beklenirken, her fırsatta AK Parti iktidarının sahadaki eli ayağı konumundaki bürokrasiyi sindirmek için, “iktidara geldiğimizde yargılanacaksınız” diyerek tıkır tıkır işleyen sistemi bozmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun, yaşanan skandal hakkında konuşup konuşmayacağı merak konusu.