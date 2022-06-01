CHP yolsuzluğuna ikna kahvaltısı

Akit, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan ve sonu gelmeyen rezaletleri deşifreye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet memurlarına yönelik, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun” sözlerine uyarak, Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluklara karşı direniş başlatan vatansever memurlarla ilgili yeni detayları paylaşıyoruz. Beşiktaş Belediyesi bünyesinde Tahakkuk, Tahsilat, Tebligat ve İcra servislerinde görevli oldukları halde Başkanlık oluru ile ihale komisyonlarında görevlendirilen ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle şaibeli ihalelere katılmak istemeyen memurların ikna edilmesi için çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. Tebligat memuru olmasına rağmen ihale komisyonlarında görevlendirilen İzzet Kıvrak adlı memurun, imzalamış olduğu ihaleyi alan firmanın sahte bilanço düzenlediğinin ortaya çıkması sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade vermesinin ardından paniğe kapılan memurları sakinleştirmek isteyen CHP’li yöneticilerin, peşi sıra toplantılar düzenlediği öğrenildi.

İhaleye katılın kahvaltısı

Hiç ihale bilgisi olmadığı halde mevzuata aykırı şekilde görevlendirildiği ihalede yolsuzluğa bulaştırılan 32 yıllık tahsilat memuru İzzet Kıvrak’ın Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermesinin ardından paniğe kapılan memurları teskin etmek için Başkan Akpolat devreye girdi. Akpolat, hemen ertesi gün apar topar bir kahvaltı programı düzenleyerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü memur personelini, yeniden ihalelere girmelerini sağlamak için ikna etmeye çalıştı. 9 Şubat 2022’de, Etiler’de bulunan Sanatçılar Parkı içinde yer alan Beşiktaş Belediyesine ait Beltaş Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltıda konuşma yapan Akpolat, mevcut olumsuz durumu düzelteceğini ve çok fazla ihale yapmayacağını beyan etti. Akpolat’ın bu gayretleri neye imza attığını bilmeyen memurları teskin etmezken, şaibeli ihalelere ‘Mali Üye’ olarak görevlendirilen çok sayıda memur ise toplantıya katılmadı. Dürüst memurların ilgi göstermediği kahvaltıya yoğun katılım olduğu algısı oluşturmak için ise diğer çalışanlardan takviye yapıldığı ifade edildi.

Yardımcısı da devreye girdi

Başkan Akpolat’ın ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine devreye Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyfullah Baysülen girdi. Beysülen de, ihalelere girmemekte direnen memur personel ile 21 Şubat 2022’de, makamında görüşerek onları ihalelere girmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı.

Öte yandan, baskı sonucu ihalelerde görev alan Sadık Akdemir, Erdal Özece, Hasan Gencer, Nurgül Ustaoğlu, Yalçın Yıldız, Hacı Ali Pota, Yakup Akgün ve İzzet Kıvrak adlı memurların ise CHP yandaşlarına peşkeş çekilen adrese teslim şaibeli ihalelere katılmak istemedikleri için yönetime dilekçe verdikleri belirlendi. CHP’li yöneticilerce üst üste düzenlenen ikna toplantıları, akıllara CHP zihniyetinin ürünü olan 28 Şubat’taki ikna odalarını getirdi.