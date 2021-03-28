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Siyaset CHP yine sokağa indi! Ezbere sloganlarla memleket düşmanlığı
Siyaset

CHP yine sokağa indi! Ezbere sloganlarla memleket düşmanlığı

Kanal İstanbul'un Türkiye'ye kazandıracağı ivme ve ekonomik kalkınmayı anlayamayan CHP'liler, Kadıköy'de eylem yaptı. Ezbere sloganların atıldığı eyleme katılımın az olması da dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:00:00 - 2021-03-28 11:13:44
CHP yine sokağa indi! Ezbere sloganlarla memleket düşmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katması beklenen Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durum bilgisini Çekmeköy'deki ziyaretinde verdi. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un bu açıklamasının ardından CHP harekete geçti. Eylem için hemen organize olan partililer Kadıköy'de bir araya geldi.

"Kanal İstanbul'a hayır" pankartı açan eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Kanal İstanbul projesinin durdurulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen eylemcilere, İstanbul Tabip Odası Başkanı Nazmi Algan da destek verdi.

 

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Yorumlar

erdal

....eciler eylem yapmışşşş
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S.berk

Bu CHP nin içindeki bazı bozuk zihniyet Bu ülkenin hayrına çakılan herçiviye baş. Kaldıran zihniyettir.
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