CHP yine şaşırtmadı! "Çıplak semazen" kepazeliğini böyle savundu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi "Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi" için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.

Yeni kültüre ihtiyaç varmış

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: Döngüsel Kültür" ifadelerini kullandı.

Rezil gösteriyi savundu

Tepki toplayan bu görüntüleri CHP Sözcüsü Faik Öztrak savundu. Düzenlediği basın toplantısında görüntülere ilişkin konuşan Öztrak, "Bir kere İzmir Büyükşehir belediyemizin yaptığı bir açıklama var, 'Bu sema değil modern danstı' diyor. Bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Bunlar milletten iyice koptular. Bıraksınlar bu boş gündemleri. Milletin derdiyle uğraşsınlar" dedi.