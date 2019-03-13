CHP yine erken konuştu: İstanbul'u aldık

Yerel seçimler öncesi siyasilerin bir numaralı gündem maddesi, anket şirketleri oldu.

CHP ve Millet İttifakı'nın kaderini belirlemede önemli bir rol oynaması beklenen yerel seçimlere, sadece 18 gün kaldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim öncesi erken konuşarak CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Partili aday Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu söyledi.

"Çok net: 4 puan öndeyiz''

“İstanbul’u aldık.” iddiasında bulunan Altay, şu ifadeleri kullandı: "Millet 31 Mart’ta düğümü çözecek. Bugün bana gelen bir bilgiyi söyleyeyim. Şu anda, İstanbul’da size net, somut anket sonucunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde. Çok net söylüyorum. Daha 19 gün var. Rehavete kapılmayacağız."

Anketler aksini söylüyor

Ancak anket şirketlerinden gelen sonuçlar, CHP'nin elindeki sonuçlarla çelişiyor.



Konsensus, Gezici, Optimar, ORC, Avrasya, Piar araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakıldığında, İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım'ın önde olduğunu gösteren tek anket şirketi ise PollMark oldu.