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CHP yine erken konuştu: İstanbul'u aldık

Yıllardır her seçim öncesi iddialı sözler söyleyerek seçim gecesi hüsranı yaşayan CHP, 31 Mart için de erken konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önde olduğunu söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
CHP yine erken konuştu: İstanbul'u aldık

Yerel seçimler öncesi siyasilerin bir numaralı gündem maddesi, anket şirketleri oldu.

CHP ve Millet İttifakı'nın kaderini belirlemede önemli bir rol oynaması beklenen yerel seçimlere, sadece 18 gün kaldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim öncesi erken konuşarak CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, AK Partili aday Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu söyledi.

"Çok net: 4 puan öndeyiz''

“İstanbul’u aldık.” iddiasında bulunan Altay, şu ifadeleri kullandı: "Millet 31 Mart’ta düğümü çözecek. Bugün bana gelen bir bilgiyi söyleyeyim. Şu anda, İstanbul’da size net, somut anket sonucunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde. Çok net söylüyorum. Daha 19 gün var. Rehavete kapılmayacağız."

Anketler aksini söylüyor

Ancak anket şirketlerinden gelen sonuçlar, CHP'nin elindeki sonuçlarla çelişiyor.

Konsensus, Gezici, Optimar, ORC, Avrasya, Piar araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakıldığında, İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım'ın önde olduğunu gösteren tek anket şirketi ise PollMark oldu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
  1. İstanbul
  2. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  3. chp anket

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    kefere dönleri iblis in gazına gelmişler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Yine Bir Aç Tavuk Ve Darı Ambarı Hikayesi. Hiç Şüphesiz ki.
  • MelikeMelike28 dk önce
    Sus ağzından yel alsın,yani hizmet dursun çöplük gelsin öylemi? Karanlık mahrumiyet günleriözleyenler seni yine desteklerler
  • Yunus 16 Yunus 16 29 dk önce
    BİNALİ BEY İN KARŞISINDA BİRİSİ İSTANBUL U ALSIN, ERTESİ GÜN AK PARTİ FES OLSUN, BİNALİ BEY SİYASETİ BIRAKIR. EKREM HANGİ ÖZELLİĞİ İCRAATI YA DA KABİLİYETİ İLE BİNALİ BEY DEN FAZLA OY ALACAK?
  • ABDABD30 dk önce
    ALGIDAN BAŞKA BİR ŞEY BİLDİĞİNİZ YOK ODA ELİNİZDE PATLIYOR
  • ABDABD33 dk önce
    BİR ZAMANDA ANKARAYI ALDIK DİYORLARDI
  • Temel KılıçTemel Kılıç37 dk önce
    By.Altay ru'yâsını anlatıyor.Bu güne kadar gördükleri ru'yâların kaçda kaçı gerçek çıkdı? Hiç biri. PollMark CHP nin ağzına içi boş bir emzik verdi,o da her zamânki gibi onunla oyalanıyor.İlişme, emsin dursun.
  • mm38 dk önce
    fanatiklerinizi kandırıyorsunuz, ondan sonra çöplükte oy arıyorsunuz, Muharrem ince nin dediği gibişizofrene bağlıyorsunuz bazılarını!
  • HarunHarun39 dk önce
    Alsan alsan e..eğin bacak ...dakini alırsınız, hain TÜRK MÜSLÜMAN düşmanları
  • aladinaladin39 dk önce
    İşleri güçleri alavere dalavere ve fırıldaklık. Şeytan bunların yanında masum kalır.
  • Sel.......Sel.......40 dk önce
    Gerçekten CHP'nin çok konuda dip yaptığına inanıyorum. Yani pes artık. Bu kadarda rezillik olmaz. Her seçim öncesinde çıkıp biz kazandık, biz kazanacağız diyorlar, seçimler bitiyor bir numara yok. Sonuçlar açıklanıyor, AKP 'li aday seçimi kazanmış, gidip fezlekesini alıyor, Kılıçdaroğlu çıkıyor hala ve hala biz kazandık diyor. Ya hu arkadaş seçim yapılmış, sonuç açıklanmış, adam fezlekesini almış sen hala çıkmış biz kazandık diyorsun. Görülmüş, duyulmuş bir pişkinlik örneği değil. Bunun adı olsa olsa "dip yapmak" olur. Oy moy yok CHP’ye.Bu sefer nereye vereceğimi biliyorum. Helal olsun AKP’lilere, adamlar hem çalışıyor, hem başarıyor hem de iş biliyorlar. Bizim CHP’de hiç birisi yok.Ama laf çoooook. Böyle siyaset olmaz. Böyle Atatürkçülük olmaz. Ben CHP’nin biraz dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla da bu seçimlerde DSP’yi tercih edeceğim. Kimse de kusura bakmasın.
  • Deli İboDeli İbo43 dk önce
    Ulan Engin Altay, bu gece gene bir yerin açık uyumuşsun.
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 44 dk önce
    DOĞRU SÖYLÜYOR EĞER BİZDENSE...?!!FATİH SULTAN HAN HZ.BİZANSTAN İSTANBULU ALDI...SİZDE HEMEN BELEDİYEYE YORUM YAPIYORSUNUZ.....!!!
  • DervişDerviş46 dk önce
    Doģru izmir Aydin Ankara denizliyi aldiniz.istanbulu alamassiniz.
  • ayşe gülayşe gül50 dk önce
    her şer de bir hayr var derim.
  • MaametMaamet56 dk önce
    Bunlar alismislar halkı pardon, okumus aydin cagdas secmenini kandirmaya. Bu adam 24 haziran secimlerinde de cikip baskanlik ikinci tura kaldi demisti. 30 dakika sonra BAŞKAN ilk turda secildi :)
  • OsmanlıOsmanlı57 dk önce
    alırsın...

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