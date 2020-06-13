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Gündem

CHP yine AYM'ye gidiyor

CHP, çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini düzenleyen kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:33:00 - 2020-06-13 10:35:03
CHP yine AYM'ye gidiyor

Milliyet’in edindiği bilgilere göre; bekçilere verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan CHP, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7. maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz ediyor.

CHP’nin AYM başvurularını hazırlayan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifteki bazı düzenlemelerin tartışmaya gerek olmayacak kadar açık şekilde Anayasa’ya aykırılık içerdiğini ileri sürdü.

Kaboğlu, “Bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık yetkiler, devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir.” iddialarında bulunarak "Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız" dedi.

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Yorumlar

melih

doğru bir karar chp'yi kutluyorum...
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serdar

Doğru dürüst iyi bir eğitim almayanlara bu kadar yetki verilmez,Polis Teşkilatı yetmiyormu?Polisi güçlendirin.
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