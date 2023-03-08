CHP, Yılmaz Özdil’i neden kovdurdu? Bomba detaylar ortaya çıktı

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Sözcü gazetesinin kanalı Sözcü TV'nin kurucularından olan Yılmaz Özdil'in görevinden uzaklaştırılmasının perde arkasını kaleme aldı.

Tezel, "CHP, Yılmaz Özdil’i neden kovdurdu?" başlıklı yazısında, "CHP yönetiminin, çıkarlarına aykırı konuştuğu için Özdil'i kanaldan uzaklaştırması ibretlik bir durum" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Sözcü gazetesinin kanalı Sözcü TV'nin kurucularından olan Yılmaz Özdil, görevinden uzaklaştırıldı.

Oysa kanal açılalı bir hafta olmuştu.

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Özdil, aylardır bu kanalın açılması için çalıştı. Yeni görevinde çok hevesliydi.

Özdil, "Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda iki adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor.

Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" dediği için bizzat CHP yönetimi tarafından hedef tahtasına konduğunu yazdı.

Kendisine yönelik yıpratma kampanyasına CHP'yi kaynak aktarmakla suçladı. "CHP'nin parasına yazık kardeşim" dedi.

Özdil'in Akşener eleştirisindeki bazı bölümlere katılıyorum. İki belediye başkanından birinin aday gösterilmemesi tıpkı birçok insanın adını bile duymadığı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gibi garip bir durum.

Ama Özdil'in 'Meral Akşener masayı dağıttı' diyenleri ahlaksız gazeteci ilan etmesi büyük hadsizliktir!

Akşener'in tavrını haksız bulanlar bu mesleği, geçmişinde büyük gazetecilik hatalarına imza atan Özdil'den öğrenecek değiller!

GÜYA ÖZGÜRLÜKÇÜLER!

Öte yandan Özdil'in canlı yayında Akşener'i haklı bulduğu için de TV kanalındaki görevinden uzaklaştırılması da basın ve fikir özgürlüğüne aykırı bir tavırdır.

(...) CHP yönetiminin, çıkarlarına aykırı konuştuğu için Özdil'i kanaldan uzaklaştırması ibretlik bir durum!

Böylece her fırsatta basın ve ifade özgürlüğü hakkında nutuklar atan CHP yönetiminin samimi olmadığını bir kez daha görmüş olduk."