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CHP yerel seçim adaylığı ücretleri açıklandı

CHP yerel seçim adaylığı ücretlerini belirledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:11
CHP yerel seçim adaylığı ücretleri açıklandı

Yerel seçim hazırlıklarına hız veren CHP, son yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartları ve ücretleri belirledi.

Parti örgütlerine gönderilen genelgede, seçimlere etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmak için YSK'nin yayınlayacağı seçim takviminin beklenmediği kaydedildi.

ÖN BAŞVURULAR 1-19 EKİM 2018 ARASINDA: Buna göre, CHP MYK tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde aday adayı olmak isteyenlerin başvurularını 1-19 Ekim 2018 tarihlerinde yapabilecekleri bildirildi.

Söz konusu genelgede, il ve ilçe başkanlıklarının bu tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu açık bulundurulması, işlemlerin hızlı yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İSTİFA ZORUNLULUĞU: CHP seçim genelgesine göre, aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri 1-12 Ekim tarihlerinde 12 Ekim saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda.Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların ise adaylık için istifa etmeleri zorunlu değil.Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlileri ile bu şartlara tabi olmayanlar için ise bu genelge hükümleri uygulanmayacak.

EN DÜŞÜK 250, EN YÜKSEK 10 BİN LİRA: CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda 1 Ekim'de başlayacak başvurularda büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ilçeler için 7 bin 500, nüfusu 50-100 bin arasındaki belediye başkanlığı için 5 bin lira alınacak.

Nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altındakiler için bin 500, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için ise 3 bin 500 lira ücret talep edilecek.

Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için 2 bin, 15-50 bin arasındaki yerlerde bin, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise 250 lira alınacak.

Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 250 lira ödenti alacak.

CHP, aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylardan belirlenen rakamların yarısını talep ederken engelli, şehit yakınları ve gaziler ise herhangi bir ücret ödemeyecek.Bunun yanı sıra aday adayları ayrıca belediye başkanlığı için 250, meclis üyelikleri için de 100 lira dosya ücreti verecek.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:11
  1. chp

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