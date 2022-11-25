CHP yeni asgari ücret teklifini duyurdu
Asgari ücretin ne kadar olacağı merak içerisinde beklenirken CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yeni yıla yaklaşılması ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretli için ocak zammı heyecanı da başladı.
Hükümet herkesi memnun edecek bir rakam üzerine çalışmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, asgari ücrete ilişkin partisinin yeni kararını kamuoyu ile paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Partisinin Ordu İl Başkanlığında basın toplantısın da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Torun, 2023 yılı asgari ücretle ilgili soru üzerine, her asgari ücret arttığında vatandaşın satın alma gücünün aynı paralelde düştüğünü söyledi.
Torun, Yeni asgari ücret 10 bin liranın üzerinde olmalı" dedi.
Ekonomi
Asgari ücret 9 bin 500-10 bin lira arası olacak mı? Rakam bakın nasıl yükselecek... Belli oldu