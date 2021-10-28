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Siyaset CHP yandaşı Uğur Dündar'dan görülmemiş şirinlik: İYİ Parti, Kılıçdaroğlu sayesinde kuruldu
Siyaset

CHP yandaşı Uğur Dündar'dan görülmemiş şirinlik: İYİ Parti, Kılıçdaroğlu sayesinde kuruldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta şirinlik yapan yandaş gazeteci Uğur Dündar, isabetli kararlar verdiğini iddia etti. Dündar, İYİ Partilileri de figüran olarak göstererek İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu sayesinde kurulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 00:39:00 - 2021-10-28 01:16:31
CHP yandaşı Uğur Dündar'dan görülmemiş şirinlik: İYİ Parti, Kılıçdaroğlu sayesinde kuruldu

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Twitter'da paylaşımda bulunan Uğur Dündar, İYİ Partilileri figüran yerine koydu ve partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde kurulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na adeta şirinlik yapan Dündar, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"K.Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler,onun başta E.İmamoğlu ve M.Yavaş olmak üzere büyükşehir belediyelerini kazanan başkanları isabetle belirlediğini, İYİ Parti'nin kurulmasındaki tarihi katkısını ve Millet İttifakı bileşenlerini birarada tutmak için sergilediği çabaları unutmamalılar."

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