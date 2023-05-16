CHP yandaşı Şirin Payzın, FETÖ ile iş tuttuklarını itiraf etti: Yapmayalım, bize yaramıyor!

CHP yandaşı Şirin Payzın, propaganda sürecinde FETÖ ile iş tuttuklarını itiraf etti. " Bu paylaşımlara 2. tur sürecinde yer verilmemeli "diyen Payzın, "Bize yaramıyor." imasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapıldı.

Partilerin milletvekili listeleri netleşiti ama Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı %49,51 iken Kılıçdaroğlu ise sadece %44,88 oy alabildi.

CHP yandaşı Şirin Payzın, Twitter hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, adeta seçim öncesi propaganda sürecinde FETÖ ile işbirliği içinde olduklarını itiraf etti.

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"Bu 2. Tur seçimde asla ve asla Fetöcü hesapların özellikle yaymaya çalıştığı ve muhalefete malzeme taşıyor dedirten açıklamalara, itirafçılara yer verilmemeli" diyen Payzın, "Bize yaramıyor" imasında bulundu.

İşte Şirin Payzın'ın itiraf niteliğinde o açıklamaları:

"Bu 2. Tur seçimde asla ve asla Fetöcü hesapların özellikle yaymaya çalıştığı ve muhalefete malzeme taşıyor dedirten açıklamalara, itirafçılara yer verilmemeli, dikkate alınmamalı hatta bunlarla mücadele edileceği ön plana çıkarılmalı …"