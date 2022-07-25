CHP yandaşı Özlem Gürses'ten imam hatip hazımsızlığı

Milli ve manevi değerle bilim, kültür, sanat ve teknolojiyi harmanlamış gençlerin yetiştiği İmam Hatiplileri küçük gören Gürses okul ortamında çeteleşme olduğunu ve ailelerin de çocuklarını İmam Hatip'e göndermek istemediklerini söyleyerek açıkça algı operasyonuna girişti.

Gürses "Dinden çıkıyor oradaki öğrenciler" sözleriyle iyice haddini aştı.

İşte Özlem Gürses'in tepki çeken sözleri;

"İmam Hatipler yaygınlaştırıldı, artırıldı. Görüyoruz işte yaratılan nesil, oradan çıkan öğrenciler ne kadar ne başarabiliyorlar. Nasıl bir dünya görüşü ile çıkıyorlar? Hepsini görüyoruz son derece yetersiz. Zaten ailelerin kendileri bile aslına bakarsanız bu okullara öğrenci göndermek istemiyorlar. Çünkü büyük bir çeteleşme var. Dinden çıkıyor oradaki öğrenciler."

İmam Hatip Liselerinin kitlesel başarıları her yıl artıyor

İmam Hatip öğrencileri 2022 YKS'de ilk yüzde 57 derece yer alırken, ilk binde ise 43 ilden 436 derece bulunuyor.

Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler YKS’de ilk 100’de 57 derece aldı. Okullar ilk 1000’de 436 dereceyle temsil edilirken, öğrenciler ilk 5 binde 1.899 derece, ilk 10 binde 3 bin 567 derece, ilk 20 binde 6 bin 997 derece yaptı.

İlk 50 binde 17 bin 672, ilk 100 binde ise 37 bin 887 derece çıktı. İlk 100’de 2020 yılında 27, 2021 yılında ise 42 öğrenci bulunuyordu. İlk 1000’de ise 2020 yılında 279, 2021 yılında 387 derece yer almıştı. Başarı grafiğindeki yüksek oranlardaki artışlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. İki yıl içinde ilk yüzdeki derece sayısı 27’den 57’ye çıkarak yüzde 100’ün üzerinde artmış oldu.