CHP yandaşı Özlem Gürses dalga konusu oldu

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partileri, kaybetmenin sorumlusu olarak kendilerini görmeyip suçu hep başka konulara ve kişilere atmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere kısa bir vakit kalmışken muhalefetin hala genel seçimlerde yaptıkları hatalardan ders almamış olması durumu artarak sürüyor.

CHP yandaşı Özlem Gürses, faturayı bu sefer halka kesti. Gürses, katıldığı bir Youtube programında halkın demokratik kültürü talep etmediğini iddia ederken, "Bazen siyaset halka rağmen yapılır" dedi.

CHP'ye yaranmak için akla ziyan ifadeler kullanan gazeteci parçası Özlem Gürses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef alarak "Bu kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil" dedi.

Muhalefetin başarısızlığının faturasını yine iktidara kesmeye çalışan Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.

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