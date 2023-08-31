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Gündem CHP yandaşı Özlem Gürses dalga konusu oldu
Gündem

CHP yandaşı Özlem Gürses dalga konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:34:00 -
CHP yandaşı Özlem Gürses dalga konusu oldu

Genel seçimlerde büyük hezimet yaşayan muhalefette sular durulmuyor. Sorunu kendisinde aramayan muhalif basın bu sefer eleştiri oklarını halka yöneltti. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, halkın demokratik kültürü talep etmediğini iddia ederken, 'Bazen siyaset halka rağmen yapılır' dedi. Gürses'in CHP'ye yaranmak için kullandığı sözler dalga konusu oldu.

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partileri, kaybetmenin sorumlusu olarak kendilerini görmeyip suçu hep başka konulara ve kişilere atmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere kısa bir vakit kalmışken muhalefetin hala genel seçimlerde yaptıkları hatalardan ders almamış olması durumu artarak sürüyor.

CHP yandaşı Özlem Gürses, faturayı bu sefer halka kesti. Gürses, katıldığı bir Youtube programında halkın demokratik kültürü talep etmediğini iddia ederken, "Bazen siyaset halka rağmen yapılır" dedi.

CHP'ye yaranmak için akla ziyan ifadeler kullanan gazeteci parçası Özlem Gürses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef alarak "Bu kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil" dedi.

Muhalefetin başarısızlığının faturasını yine iktidara kesmeye çalışan Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.
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Yorumlar

dalgaya gelmek

neyse bir gün birileride birilerini dalğaya getirir

Vatandaş rıza

bu kadın kesin gizli AK Partili !!!
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