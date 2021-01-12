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Gündem CHP yandaşı medyanın "Hidayet Türkoğlu" yalanı ellerinde patladı
Gündem

CHP yandaşı medyanın "Hidayet Türkoğlu" yalanı ellerinde patladı

"Çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket eden CHP yandaşı solak medyanın bir yalanı daha ellerinde patladı. Hakkında ortaya atılan iddialar sonrası açıklama yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:56:00 - 2021-01-12 14:58:37
CHP yandaşı medyanın "Hidayet Türkoğlu" yalanı ellerinde patladı

CHP yandaşı çukur medyasının bir yalanı daha elinde patladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İftiralar 3 yıl önce de gündeme gelmişti

Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden el çektirildiği ve odasının boşaltıldığı iddia edilirken, bu konunun 3 yıl önce de gündeme geldiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çukur medyasının yalanı elinde patladı

Her defasında ortaya attığı yalan haber ve iftiralarla gündeme gelen CHP yandaşı medya Hidayet Türkoğlu'yla ilgili asılsız haberde de büyük bir skandal imza attı.

Cumhuriyet gazetesi yalan ve iftiralarla dolu haberi sözde siyaset kulisi bölümünde manşete taşıyarak, "Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

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