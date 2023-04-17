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Siyaset CHP yandaşı anketçi deşifre etti!: Yabancı bir el var
Siyaset

CHP yandaşı anketçi deşifre etti!: Yabancı bir el var

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:35:00 -
CHP yandaşı anketçi deşifre etti!: Yabancı bir el var

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'nin seçim kampanyasıyla ilgili "yabancı bir ele" işaret etti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında 14 Mayıs seçim sürecinde yürütülen kampanyalarla ilgili düşüncelerini aktardı.

CHP'nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını belirten Sencar, 14 Mayıs seçimleri için de CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini iddia etti.

Yabancı ele işaret etti

Sencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek "Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var" dedi.

"Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum"

Bu kampanyadaki 'yabancı el'in kim olduğunu bilmediğini aktaran Sencar, "Son üç ayda, özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var. Yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Yorumlar

Bal

Bunların içinde sadece BİR yabancı el yok ki; kaç el olduğunun haddi hesabı yoktur...
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