CHP Yalova ilçe belediye başkan adayları 2019 

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Yalova ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Yalova Armutlu belediye başkan adayı, CHP Altınova belediye başkan adayı, Çınarcık CHP belediye başkan adayı, CHP Termal belediye başkan adayı, CHP Çiftlikköy belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Yalova Armutlu belediye başkan adayı Ali Çetinkaya

CHP Yalova Altınova Kaytazdere belediye başkan adayı Ali Kangal (mecvut başkan)

CHP Yalova Altınova Subaşı belediye başkan adayı Turan Canbay

CHP Yalova Çınarcık belediye başkan adayı Avni Kurt (mevcut başkan)

CHP Yalova Çınarcık Koru belediye başkan adayı Kamil Yaman (mevcut başkan)

CHP Yalova Çiftlikköy belediye başkan adayı Nedim Güler

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi