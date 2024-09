CHP ve yavrularının tek amacı! Darbe anayasasına dokundurtmayız!

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin her alanda ilerlemesinden ve atılım yapmasından tedirgin olan muhalefet, yeni anayasa çalışmalarına da karşı çıkıyor. CHP, 12 Eylül darbesinin ruhunun sindiği 1982 Anayasası’nın yürürlükte kalması için didiniyor. Özgür Özel’in “Yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur” anlayışıyla yeni anayasayı önemsizleştirme girişimi tartışıladursun DEM ve İP suskun. SP, GP, DEVA ile YRP de renk vermiyor. Nitekim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçen aylarda görüşme, ilerleme yöntemi için öneri talep ettiği ana ve yavru muhalefetten hâlen yanıt gelmemesi anlamlandırılamadı. Doğal olarak CHP gibi DEM’in, İP’in, SP’nin, GP’nin, DEVA’nın, YRP’nin de yeni anayasaya sıcak bakmadığı yorumu yapıldı.

Büyük hata ediyorlar

Toplumun kahir ekseriyeti, muhalefete “Yeni göreviniz Kenan Evren’in kaleme aldığı 1982 Anayasası’nın tedavülden kaldırılmasını önlemek mi” sorusunu yöneltti. Siyasiler ve hukukçular da CHP ile şürekâsının darbe anayasasının hamiliğini yaptığını vurguladılar. Bunun tarihi bir hata, büyük bir yanlış olduğunu dile getirdiler. “12 Eylül darbesinden, Evren’in kurum ve kurallarından şikâyet eden muhalefetin yamalı bohça hâline gelen 1982 Anayasası’nı hayatta tutmaya yönelmesi büyük tutarsızlıktır” ifadesini kullandılar.

Millete rağmen siyaset yapılmaz

Akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şunları dile getirdi: “1982 Anayasası’nın değiştirilmesi gerekliliktir. Yamalı bohçaya dönmüş darbe ürünü anayasanın sıfırdan yapılması ve milletimizin onayına sunulması zarurettir. Bu sürece tüm siyasi partiler dahil olmalı, anayasa önerilerini sunmalıdır. Meclis’te milleti temsil eden tüm vekiller, yeni anayasa için çalışma yürütmelidir. Tabii karşımızda millet adına atılan her adıma ayak direyen bir muhalefet var. Bu muhalefetten yeni anayasa hususunda da farklı bir tavır da beklemiyoruz. Her şeye rağmen sivil anayasa için işin bilenlerinin, hukukçuların ellerinden geleni yapmaları temennimiz. Tarihe bakıyoruz ve görüyoruz ki CHP’nin millet lehine olan bir karara dahi desteği yok. Karşımızda her kanunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan bir CHP var. Yüksek mahkemeden dönen millet lehine pek çok düzenlemeyi saymak mümkün. Hatırlanacağı üzere CHP, tüm toplumu etkileyen başörtüsü düzenlemesini bile Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Onun için ben, millet lehine tüm önemli kararlarda, kanunlarda olduğu gibi anayasa çalışmalarında da CHP’nin takoz vazifesi göreceğini düşünüyorum. CHP’nin millete rağmen siyaset yapma alışkanlığını terk etmeyeceği kanısındayım. Ancak millete rağmen siyaset yapılmaz. Siyaset millet için yapılır. Bunu CHP öğrenir mi, bilinmez.”

CHP’de bahane çok

Avukat Hüsnü Tuna ise şunları kaydetti: “12 Eylül ürünü 1982 Anayasası’ndan kurtulmak için bir hamlede daha bulunuldu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, muhalefetten öneri toplamaya koyuldu. Ancak bir öneri gelmedi. Demek ki CHP de DEM de İP de bu konuya gereken ehemmiyeti vermiyor. CHP, görünüşte 1982 Anayasası’na karşı. Halkta böyle bir intiba bırakmayı amaçlıyor. Aynı CHP, ‘Demokratik ve sivil anayasa yapalım’ denince de kaçıyor. Bahanelere sarılıyor. Sarılıyor çünkü yeni bir anayasa yapmayı arzu etmiyor. Şu muhakkak ki darbelerin tamamının ardında CHP var. Bu anlamda en önemli örnekler 1960, 1980, 28 Şubat ve 15 Temmuz. Tarih ortada. CHP, darbelere ve darbe girişimlerine karşıymış gibi göründü ancak mili iradeyi güçlendirici önlemlere ya da kararlara ayak diredi. İşte Özgür Özel ve ekibinin 1982 Anayasası’yla ilgili tavrını da böyle okumak gerek. Gelgelelim ufak muhalif yapılanmalara. Bu yapılanmalar, CHP’nin peşinden giderler. Yeni anayasa için ellerini taşın altına koymazlar. Misal, FETÖ zihniyetinin AK Parti iktidarını zayıflatmak için devreye soktuğu GP ve DEVA kolunu kıpırdatmaz. SP’nin durumu da belli. Onda da FETÖ zihniyetinde ilerleme hâli var. Dolayısıyla CHP dışı ufak muhalif yapılanmalar bir şey yapmaz. Parlamentoyu ele aldığımızda anayasanın yapılmasının kolay olmadığını müşahede ediyoruz. Belki referanduma gidilecek sayı bulunursa millet 1982 Anayasası’nı tarihe gömer. Ama referanduma gidilmesi için 360’ın geçilmesi şart. 360 geçilemezse parlamentodan yeni anayasa çıkmaz. Onun için yeni anayasanın yapılmasında müşkülatlar var.”