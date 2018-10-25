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CHP ve MHP'li vekiller birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engin Altay ve Cemal Enginyurt arasında yaşan tartışmaya partililer de katıldı. CHP ve MHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:29
CHP ve MHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri devamı esnasında arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, iki dakika söz aldı. Altay, söz almasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt yerinden kalktı. Altay, konuşmasına başlamadan Enginyurt'a 'gel, gel' şeklinde davet etti.

 

Kürsüye yöneldiler

Bunun üzerine MHP milletvekilleri kürsüye doğru yöneldiler. CHP milletvekilleri de kürsüye yönelmesiyle milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:29
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