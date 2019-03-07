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CHP ve İYİ Parti'nin müttefiki HDP'den Siirt'te özerklik vaadi!

CHP ve İYİ Parti ile açıktan, Saadet Partisi'yle de örtülü bir ittifak yapan HDP, Siirt'te özerklik vaat eden afişler astı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:13
CHP ve İYİ Parti'nin müttefiki HDP'den Siirt'te özerklik vaadi!

31 Mart seçimlerde CHP ve İYİ Parti ittifak yaptı. İttifaka bazı illerde Saadet Partisi ve HDP de dahil edildi. HDP CHP'nin bazı adaylarını destekleme kararı aldı. Dün Isparta'da da HDP'nin adayı, Meral Akşener'e Kürtçe teşekkür konuşması yaptı. Ayrıca Şanlıurfa'da HDP adayı, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildi. 

31 Mart seçimlerinden önce kafa karıştıran bu ittifak senaryoları, HDP'nin kirli yüzünü örtemiyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP, Batı'da barış yanlısı oyunu oynarken, Doğu'da bildiğini okumaya devam ediyor. 

Siirt'te özerklik vaadi!

Batıdaki CHP ve İyi Parti seçmenini kaybetmemek için "özerklik, öz yönetim" söylemlerini kullanmayan HDP, Siirt'te seçim afişlerinde bu söylemlere yer verdi. "Özgürlük özerklikle başlar. Özgürlük öz yönetimle başlar." sloganları reklam panolarında Kürtçe yazıldı.

Savcılıktan talimat

Siirt Cumhuriyet Savcılığı ise; "CMK 127/1 maddesi gereği gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında mevcut ibareli tüm parti reklam afişlerine, tanıtım broşürlerine, pankartlara, dövizlere el konulması, örgüt propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılması, faillerin tespit edilmesi halinde ifadelerinin alınması, 24 saat içerisinde mahkeme onayına sunulmak üzere hazırlanan evrakın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, konu ile ilgili olarak araştırmaya devam edilmesi" kararıyla, afişlerin toplatılmasını istedi. Savcılık kararı sonrası polisler, söz konusu afişleri kaldırdı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:13
  1. Şanlıurfa
  2. Siirt
  3. Isparta
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. Saadet Partisi
  7. ittifak
  8. Hdp
  9. Özerklik

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