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Seçim 2019 Sayfası

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu ‘Kürdistan'i partiler hangileri

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden CHP ve İYİ Parti ile yaptığı ittifakla batıda Bahçeli’nin ifade ettiği ‘Zillet İttifakı’ başta İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’da başarı elde etti. Sırtını terör örgütü PYD’ye dayayan HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "İstanbul, Kürdistan'i partilerle yapmış olduğumuz ittifak sayesinde kazanıldı." demesi dikkat çekti. Peki, Pervin Buldan’ın bu açık itirafı olan Kürdistan'i partileri kimler?

21 Nisan 2019 Pazar 13:06
CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu ‘Kürdistan'i partiler hangileri

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden CHP ve İYİ Parti ile yaptığı ittifakla batıda Bahçeli’nin ifade ettiği ‘Zillet İttifakı’ başta İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’da başarı elde etti. Sırtını terör örgütü PYD’ye dayayan HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "İstanbul, Kürdistan'i partilerle yapmış olduğumuz ittifak sayesinde kazanıldı." demesi dikkat çekti. Peki, Pervin Buldan’ın bu açık itirafı olan Kürdistan'i partileri kimler?

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Batı’da Millet İttifakı adaylarını destekledi. Önceleri gizlenen birliktelik HDP Eş Genel Başkanları’nın çeşitli konuşmalarındaki itirafları ile dile getirildi. Son konuşma HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapıldı. 31 Mart sonrası yapılan konuşmada Pervin Buldan'ın ittifak için kullandığı "İstanbul, Kürdistan'i partilerle yapmış olduğumuz ittifak sayesinde kazanıldı." demesi dikkat çekti. Peki, Pervin Buldan’ın bu açık itirafı ne anlama geliyor? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzandıkı HDP’nin eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'daki başarının arkasındaki güç olarak söylediği partilerin ise Azadî Hareketi,Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) olduğunu belirtti. 

 

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:06
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
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