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Gündem CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi protestosunda ahlaksızlık!
Gündem

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi protestosunda ahlaksızlık!

CHP ve İYİ Parti'nin Antalya'da yaptığı İstanbul Sözleşmesi protestosunda bir kadın, üstünü çıkararak objektiflere poz verirken, sözleşmenin ahlaksızlığın yolunu açtığını yeniden gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:51:00 - 2021-03-25 17:18:51

İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini Antalya'da protesto eden CHP ve İYİ Parti organizasyonunda, CHP'li bir şahıs üstünü çıkararak objektiflere poz verdi. Bu durum İstanbul Sözleşmesi'nin 'kadına şiddet' adı altında ahlaksızlığın yolunu açtığını yeniden gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye, eşcinsel sapkınları meşrulaştıran ve 'aile'yi parçalayan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı birçok çevreyi memnun ederken başta CHP olmak üzere muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP ve İYİ parti'den İstanbul Sözleşmesi protestosu

Bu kapsamda CHP'liler, İYİ Partililerle birlikte Antalya'da İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etti.

CHP milletvekilleri ve İYİ Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken bir partili üstünü çıkardı ve  objektiflere poz verdi.

CHP'li Başkan'ın tepkisi

CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, "Bir sabah kalktık gördük ki parlamentodan 2011 yılında oy birliğiyle çıkan İstanbul Sözleşmesi'ni feshettim diyen bir karar yayınlanmış. Kime danıştınız? Hangi kadınlara sordunuz? Bu ülkenin onlarca sorunu varken, 42 milyon kadının yaşam hakkını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin neresine karşısınız?" dedi.

Yapılan eylem; Deveci'nin, 'kadının yaşam hakkını koruyan' şeklinde bahsettiği sözleşmenin, ahlaksızlığın yolunu nasıl açtığını yeniden gösterdi.

 

 

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