CHP ve İP, taklacı İdris'e kapıyı kapattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin'in adaylığı hakkında karar verdiğini söyledi. Sarıkaya, "Ordu'dan İdris Naim Şahin'in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, konunun İYİ Parti'nin dün düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısına da yansıdığını ifade etti.

"İYİ Parti lideri Meral Akşener, İdris Naim Şahin konusunun bu noktaya nasıl geldiğini anlatmış. İl teşkilatından öneri olarak geldiğini, ısrarlı talep olmadığını belirtmiş. Ordu'nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu da anımsatmış. 'Bizim de İdris Naim Şahin'i aday gösterme gibi bir planımız yok' sözlerini kararlı bir dille açıklamış" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Hatta Şahin'in, 'CHP ile İYİ Parti ortak gösterirse aday olurum' yönündeki yaklaşımı da toplantıda "kendinden menkul arayışlar" olarak değerlendirilmiş. İYİ Parti'nin ardından CHP'nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum. Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler: 'Şahin'in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok.' Özetle Ordu'dan İdris Naim Şahin'in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor."