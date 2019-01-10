0553 313 94 23

CHP ve İP, taklacı İdris'e kapıyı kapattı

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP ve İyi Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı olacağı iddiasıyla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konunun İYİ Parti'nin dün düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısında da gündeme geldiğini ve "Şahin'in var olmayan adaylık meselesinin iki parti içinde" kapandığını belirtti.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:15
CHP ve İP, taklacı İdris'e kapıyı kapattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin'in adaylığı hakkında karar verdiğini söyledi. Sarıkaya, "Ordu'dan İdris Naim Şahin'in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, konunun İYİ Parti'nin dün düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısına da yansıdığını ifade etti.

"İYİ Parti lideri Meral Akşener, İdris Naim Şahin konusunun bu noktaya nasıl geldiğini anlatmış. İl teşkilatından öneri olarak geldiğini, ısrarlı talep olmadığını belirtmiş. Ordu'nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu da anımsatmış. 'Bizim de İdris Naim Şahin'i aday gösterme gibi bir planımız yok' sözlerini kararlı bir dille açıklamış" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Hatta Şahin'in, 'CHP ile İYİ Parti ortak gösterirse aday olurum' yönündeki yaklaşımı da toplantıda "kendinden menkul arayışlar" olarak değerlendirilmiş. İYİ Parti'nin ardından CHP'nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum. Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler: 'Şahin'in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok.' Özetle Ordu'dan İdris Naim Şahin'in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:15
  1. Ordu
  2. Muharrem Sarıkaya
  3. İdris Naim Şahin
  4. iyi parti
  5. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”
    1. “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri..
    2. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni..
    3. Adalar hakkında merak edilenler
    4. Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler..
    5. FETÖ'den aranan ünlü et lokantası..
    6. Suriye'de muhalifler arasında ateşkes!
    7. Avustralya Açık'ta eşleşmeler belli oldu
    8. TEM'de korkunç kaza! Deterjan yüklü..
    9. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    10. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    11. Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor
    12. Avrupa borsaları
    13. Doğalgaz tüketiminde tüm zamanların..
    14. Dizi oyuncusu, dolandırıcılık çetesi..
    15. AVM’lerin ciro endeksi kasımda yüzde..
    16. Dünya Etnospor Konfederasyonundan..
    17. Gaziantep Basketbol'da başkanlığa..
    18. "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli"..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi