CHP ve İP desteğine rağmen… Fincancı iftiradan çark etti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kimyasal silah iftirasının ardından verdiği ifadede çark etmesine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP, darbeci generallere sahip çıktı..

28 Şubatçı darbeci generallerin cezaevinden tahliyesi için didinip durdu..

Ama PKK’lı teröristlere dağları bile dar eden muvazzaf subaylara kimyasal gaz kullanmakla suçlayanlara tek kelime itiraz etmedi.

Üstelik bir de, o iftirayı TBMM gündemine taşıma sözü veren milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na disiplin soruşturması bile açmadı..

Sonra o sözlerden dolayı gözaltı olduğunda, Özgür Özel ile sahneye çıkıp, “yanlış” dedi..

İşte bu CHP’ye rağmen, TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı tutuklandı..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini yağlı kazığa oturtma tehdidi yapan generalden şikayetçi olmaktan korktu..

“28 Şubat’ta yanlış yaptık. İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacaktık. Bütün meslek liselerinin orta kısmı kapatıldı” diyerek, darbecilerin tehditlerine boyun eğmenin daha doğru olduğunu söyledi..

Kısacası, vazifesini ihlal eden TSK mensuplarına eyvallah etti.

Ama..

Aynı TSK’da, şimdi vazifesini kanundaki tanımı ile harfiyyen yapan, hatta canını ortaya koyarak PKK’yı bitirme noktasına getiren subaylara, iftira atanlara ise..

Tek kelime ile itiraz edemedi..

Milliyetçiliği, ülkücülüğü kimseye bırakmayan Meral Akşener’e rağmen.

İyi Parti’nin bu derin sessizliğine rağmen..

TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı tutuklandı..

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