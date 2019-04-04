CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi saygı mesajları veren bir dil kullanan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından bu tavrının yerini nezaketsiz bir söyleme bıraktı. Seçimin ardından sevgi dilinden bahseden İmamoğlu gitti, yerine hırçın ‘Beton Ekrem’ geldi. Resmi sonuçların açıklanmamasına rağmen ‘unvan gaspı’ yaparak kendini belediye başkanı ilan eden İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni de sözde ‘başkan’ sıfatıyla imzaladı. ‘Unvan gaspı’ yapıp ‘hakkım verilmiyor’ çıkışıyla CHP’nin yaptığı oy hırsızlığını gölgelemeye çalışan CHP’li İmamoğlu, oyların yeniden sayılmasıyla ilgili yasal sürecin başlaması üzerine tahrik içerikli söylemleriyle süreci sabote etmeye çalışıyor.

Algı operasyonu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre; 27 bin 889 olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı, 8 ilçedeki sayım işlemi devam ederken 20 bine düştü. Çalınan oyların AK Partililer tarafından tek tek tespit edilmesinin ardından YSK, 8 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Buna göre Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih, Çekmeköy ve Gaziosmanpaşa’da mühürlü oy çuvalları açılarak yeniden sayım yapılmaya başlandı. Oy farkındaki makasın aleyhine daralması sonrası paniğe kapılan Ekrem İmamoğlu, ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali mazbatasını talep etti. Ancak, itirazların değerlendirilmesinin ardından tüm adaylara uygulanan prosedür sonrası kesin kazananın resmiyet kazanmasıyla mazbatasını alabileceğini bilen İmamoğlu, buna rağmen algı operasyonu yapmaktan geri durmadı.

Tahrik içerikli söylem

Ekrem İmamoğlu “Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının, oylarıyla beraber YSK’nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun sonucuyla beraber mazbatamı talep ediyoruz” dedi. Tahrik içerikli dili kullanmaktan vazgeçmeyen İmamoğlu, zaten görevi başında bulunan YSK’yı hedef göstererek göreve davet etti. Yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının söylemlerine sarılan İmamoğlu’nun söylemleri, dış aklın diliyle bire bir uyuştu. İmamoğlu “Ne oldu da bir anda bu seçim Türkiye’nin en şaibeli seçimidir diyebilecek noktaya gelindi. Dünya bizi takip ediyor. Türkiye’nin itibarını zedelemesinler” diyerek Türkiye’deki seçimleri gölgelemeye çalıştı.

İzmirlilere kaos çağrısı

CHP'liler bugün Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'de partilerle bir araya geleceğini belirterek vatandaşlara meydana çıkma çağrısında bulundu.

İBB’de korsan pankart asıldı

31 Mart seçimlerinin sonuçları henüz netleşmeden harekete geçen CHP’li meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun pankartını asıp fotoğraf çektirdi. Tepkilere neden olan bu eylemin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu da hukuksuzlukta ısrar etti

Seçimlerden üç gün sonra adayı Ekrem İmamoğlu’nu hatırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada skandal sözlere imza attı. Seçim sonuçlarının kesinleşmemesine rağmen algı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu “İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum” dedi.

YSK Başkanı: İlk kez alınan karar değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven “Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul’da 8 ilçedeki hadise de budur” dedi. Oyların tekrar sayılmaya başlandığına dikkat çeken YSK Başkanı Güven, mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu beklediklerini ve İstanbul’da da aynı sürecin işlendiğini ifade etti.

Mevlüt Uysal: Verilerin hepsi duruyor

“İBB içerisinde iptal edemedikleri bazı dijital verilerin iptal edilmesi için nasıl destek verdiklerini de biliyoruz. Bu birkaç gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz” diyerek evrakların ortadan kaldırıldığını ileri süren İmamoğlu’na cevap mevcut İBB Başkanı Mevlüt Uysal’dan geldi. Uysal, İBB’nin dijital imzaya geçtiğini belirterek “Dosya kaçırmak bu çağda bu tarihte kavram olarak yok. Usulsüz bir işlem yapıldıysa, dosyası yoksa cezası daha ağır. Verilerin hepsi orada duruyor. Dijital imzası var” diyerek, İmamoğlu’nu yalanladı.