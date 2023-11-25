CHP ve HEDEP’ten hülleli ittifak

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Zafer Partisinin ırkçı lideri Ümit Özdağ arasında imzalanan ve teröre bulaşan belediyelere yönelik kayyum uygulamasının aynen devam edeceğini gözler önüne seren gizli protokolün ifşa olması gündeme bomba gibi düşerken ortalığı sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Gazetemize konuşan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, kayyum engelini aşmak isteyen CHP ve HEDEP önümüzdeki yerel seçimlerde seçmeni aldatmaya yönelik bir hülleye başvuracağını ifade etti.

Kirli ittifak yayılacak

2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi sadece büyükşehirlerde değil önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde HDP’nin CHP çatısı altında seçime hazırlandığı ve seçmeni böyle kandırmaya çalışacaklarını belirten Nacar şunları dile getirdi: “Haber kaynaklarından edindiğim bilgilere göre PKK’nın karargâhı Kandil önümüzdeki yerel seçimlerde CHP ile yapılabilecek bir ittifakın koşullarını tartışıyor. ‘Ortak bir demokrasi mücadelesi’ başlığı altında üretecekleri önerinin ön koşulu ise CHP’nin de bu konuda açık davranacağını teyit etmesidir. Eğer bu çerçevede samimi bir anlaşma sağlanırsa sadece 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi başta Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde değil Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde bile ortak adaylar olabileceği konuşuluyor. CHP listesinden seçimi kazanmış bir belediye başkanının yerine kayyum atamayı iktidar göze alamaz deniyor.”