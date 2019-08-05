CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin kişinin işine son verdi

Şanlıurfa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde CHP ve HDP'li belediyelerde 2 binden fazla kişinin siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek, "Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir" dedi. Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda bölgedeki belediyelerin sorunlarının konuşulduğunu ve çözüm yolu üretildiğini söyledi. Toplantıda Şanlıurfa'daki projelerin de tek tek ele alındığını ve çalışmaların hızlandırılması için ilgili bakanlarla telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Özhaseki, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada insanları birbirinden kopararak bölmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "İstiyorlardı ki; bu ülke zayıf düşsün, parçalansın, kendi coğrafyasında dik duramasın, gönül coğrafyasına liderlik edemesin. Ülkemizin de güneyinde bir terör bölgesi oluşturma gayreti içindelerdi" ifadelerini kullandı.

Tek kelimeyle vicdansızlık

Bir gazetecinin CHP ve HDP'li belediyelerde işten çıkarılmalar olduğunu hatırlatması üzerine Özhaseki, "Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz" dedi. Özhaseki, kendisinin de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, bir tek kişiyi bile partisinden dolayı işten çıkarmadığını ve bununla da iftihar ettiğini söyledi. Şanlıurfa'da da bir belediyenin 19 işçinin işine son verdiğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse de belediye başkan adaylarının "Siyasi görüşünden dolayı kimse dışlanmayacak, işten atılmayacak, ayrımcılık bizde yok' diye hâlâ dünkü ifadelerinde varken, aldığımız sonuçları söylüyorum. HAK-İŞ Federasyonundan ve MHP'li arkadaşlarımızdan aldığım netice şu; büyük bir çoğunluğu CHP'den olmak üzere HDP'li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş. Önce geldiklerinde, insanları alıp biraz daha zor işe gönderiyorlar, yani çöpe gitmek zor gelebilir, ama gönderiyorlar. Arkadaşlarımız gidip çalışmışlar. Ama bakıyorlar ki insanlar ekmeğinin peşinde, çalıştıkları halde işine pat diye son veriyorlar. Görülen lüzum üzerine. El insaf arkadaşlar günahtır ya."