0553 313 94 23

CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin kişinin işine son verdi

AK Parti tarafından Şanlıurfa’daki bir otelde düzenlenen “Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” sonrası bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP’li belediyelerin 2 bin kişinin işine son vermesini “Tek kelime ile vicdansızlık” sözleriyle eleştirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:43
CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin kişinin işine son verdi

 Şanlıurfa 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde CHP ve HDP'li belediyelerde 2 binden fazla kişinin siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek, "Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir" dedi. Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda bölgedeki belediyelerin sorunlarının konuşulduğunu ve çözüm yolu üretildiğini söyledi. Toplantıda Şanlıurfa'daki projelerin de tek tek ele alındığını ve çalışmaların hızlandırılması için ilgili bakanlarla telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Özhaseki, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada insanları birbirinden kopararak bölmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, "İstiyorlardı ki; bu ülke zayıf düşsün, parçalansın, kendi coğrafyasında dik duramasın, gönül coğrafyasına liderlik edemesin. Ülkemizin de güneyinde bir terör bölgesi oluşturma gayreti içindelerdi" ifadelerini kullandı.

Tek kelimeyle vicdansızlık

Bir gazetecinin CHP ve HDP'li belediyelerde işten çıkarılmalar olduğunu hatırlatması üzerine Özhaseki, "Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz" dedi.  Özhaseki, kendisinin de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, bir tek kişiyi bile partisinden dolayı işten çıkarmadığını ve bununla da iftihar ettiğini söyledi. Şanlıurfa'da da bir belediyenin 19 işçinin işine son verdiğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse de belediye başkan adaylarının "Siyasi görüşünden dolayı kimse dışlanmayacak, işten atılmayacak, ayrımcılık bizde yok' diye hâlâ dünkü ifadelerinde varken, aldığımız sonuçları söylüyorum. HAK-İŞ Federasyonundan ve MHP'li arkadaşlarımızdan aldığım netice şu; büyük bir çoğunluğu CHP'den olmak üzere HDP'li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş. Önce geldiklerinde, insanları alıp biraz daha zor işe gönderiyorlar, yani çöpe gitmek zor gelebilir, ama gönderiyorlar. Arkadaşlarımız gidip çalışmışlar. Ama bakıyorlar ki insanlar ekmeğinin peşinde, çalıştıkları halde işine pat diye son veriyorlar. Görülen lüzum üzerine. El insaf arkadaşlar günahtır ya."


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:43
  1. Şanlıurfa
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
  3. Türkiye
  4. CHP
  5. HDP
  6. AK Parti
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. işçi
  9. CHP’li belediyelerde işçi kıyımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı
    1. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    2. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    3. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    4. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    5. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    6. Hava Harp Okulundaki darbe..
    7. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    8. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    9. Asya borsaları
    10. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    11. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    12. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    13. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    14. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    15. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    16. Avrupa borsaları
    17. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    18. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    19. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    20. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    21. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    22. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    23. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    24. F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı
    25. Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor
    26. Muhtarın görev aşkı köyü şehre çevirtti
    27. Paket servisi yapan motosikletler..
    28. Boşanma aşamasındaki eşi, velayeti..
    29. Merkez Bankası: Söz konusu..
    30. İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz