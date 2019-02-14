0553 313 94 23

CHP ve HDP'den ortak aday! Resmen açıkladılar

Yerel seçimlerde Şanlıurfa'dan aday çıkarmayan CHP ve HDP, bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceğini açıkladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:29
CHP ve HDP'den ortak aday! Resmen açıkladılar

HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.

HDP İl Başkanı Halil Akbaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak bu yıl farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmadıklarını belirten Akbaş, bağımsız aday olan Cevheri'yi destekleyeceklerini belirtti.Akbaş, ilçelerde HDP'nin kendi adaylarıyla yarışacağını vurgulayarak, "Sabahattin Cevheri halk desteği ile AK Parti'li rakibinin karşısında yarışacak. Halk müthiş bir şekilde arkasında kenetlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Aziz Aydınlık doğruladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da partisinin Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadığına değinerek, "CHP olarak Şanlıurfa'da, bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri'yi destekliyoruz. Cevheri'ye güveniyoruz. İlçelerde ise kendi adaylarımızı çıkaracağız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:29
  1. Aydın
  2. Şanlıurfa
  3. CHP
  4. HDP
  5. Ortak aday
  6. Sabahattin Cevheri
  7. Yerel seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi
    1. Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası..
    2. Yıkım riski olan binada oturmaya devam..
    3. Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi
    4. Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı..
    5. İran Devrim Muhafızları Komutanı:..
    6. Valiye yazdığı mektup hayatını..
    7. Bu okulda eğitim görenler iş sahibi..
    8. Yakın Savunma Eğitim Modülü onaylandı
    9. Dinar’a üç boyutlu yeni parke
    10. Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı
    11. 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü..
    12. Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı..
    13. Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu
    14. Başkan Şahin: “Sosyal gelişim..
    15. Van’da hafriyat kamyonlarına sıkı takip
    16. Başkent’in göbeğinde sıcak anlar
    17. Başkan Bozkurt kar savurma makinesi..
    18. Kayserispor U-21 çıkış arıyor
    19. Dolandırıcıların oyununu E-Devlet..
    20. İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı..
    21. Şehitkamil’deki hizmetler STK..
    22. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid..
    23. Sivas’ta 175 kilo tütün ele geçirildi
    24. Kadınlara kanser türleri ve korunma..
    25. Pazaryeri’nde kar temizleme..
    26. Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek..
    27. Vali Meral: “Bağımlılıkla mücadele..
    28. Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her..
    29. LPG’li araç sahipleri dikkat
    30. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki..
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı