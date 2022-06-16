CHP ve HDP'den kirli iş birliği! Teröristbaşına özgürlük isteyen Fincancı'yı TBMM'ye kaçak soktular

Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan ve teröre desteğini her fırsatta ifade eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

CHP'li ve HDP'li vekiller pes dedirten bir olaya imza attı. Meclis'e girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı gizlice Meclis'e sokarak basın toplantısı yaptırdı.

TBMM'ye girişi yasaklanmıştı

Terörle mücadeleye yönelik itirazlarıyla gündem olan Fincancı, terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıyor. TBB Başkanı Fincancı daha önce Meclis'te izin almadan basın toplantısı yapınca, TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.

Hangi vekilin aracında geldiği araştırılıyor

Vekillerin araçları Meclis'e girişte aranmıyor. Bunu bilen birkaç vekil ise Fincancı'yı aracına alarak içeri soktu.

Korsan bir şekilde Meclis'e sokulmakla kalmadı. Fincancı'yla birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti. Meclis Başkanlığı Şebnem Korur Fincancı'nın hangi vekilin aracıyla girdiği tespit etmeye çalışıyor.

Tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.