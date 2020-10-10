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Siyaset CHP ve HDP zulümde de ittifak yaptı! On binlerce işçi...
Siyaset

CHP ve HDP zulümde de ittifak yaptı! On binlerce işçi...

Hak- İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerin baskı yaparak 30 bin Hak-İş üyesini zorla sendikadan istifa ettirdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:43:00 -
CHP ve HDP zulümde de ittifak yaptı! On binlerce işçi...

Hak- İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, pandemi sürecini ve çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirdi. Sendikal mücadeleye dikkat çeken Arslan, pandemi sürecinde sendikalı işyerlerinde önlemlerin daha etkili uygulandığını ifade etti. Yerel seçimler sonrasında CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve sendika değiştirme baskılarına değinen Arslan, şunları söyledi:

30 bin üye istifa ettirildi

Yerel seçimler sonrasında işten çıkarılan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlanmaya başladı. Davaların çoğundan işe iade kararları veriliyor. Bolu’dan CHP Genel Merkezi önüne gerçekleştirdiğimiz yürüyüş etkili oldu. Bolu Belediyesi’nden çıkarılan arkadaşlarımız işe başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemler sonucu belediye yönetimiyle anlaşma sağlandı. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu göreve başladı. Fakat bunlara rağmen baskıyla sendikamızdan istifa ettirilen 30 bin üye geri dönmedi. Burada sendika konusunda baskının devam ettiği görülüyor.

Pandemi sürecinde uygulanmaya başlanan uzaktan çalışmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Arslan, “Bu süreçte mecburi olarak uygulanan sistemin kalıcı hale getirilmesi için güvencelerin korunması şart. Biz ancak esnek çalışmayı bu güvencelerle birlikte konuşabiliriz. Sendikanın olduğu işletmelerde salgınla mücadelede daha başarılıyız. En büyük sıkıntı sendikasız işletmelerde gerçekleşti. Sendikanın olmadığı yerde işveren keyfi uygulamalar yaptı” dedi.

 

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