CHP ve FETÖ işbirliği! Eş zamanlı Hamza Yerlikaya operasyonu!

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AK Parti eski Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya’nın diplomasının sahte olduğuna dair 2001 yılında FETÖ’nün yargı militanları vasıtasıyla verilen bir kararı yeni verilmiş gibi paylaşarak bir algı operasyonu başlatmaya çalıştı.

FETÖ’cü sosyal medya hesaplarının da büyük destek verdiği CHP’li Göker’in yeni karar algısıyla paylaştığı 2001 yılında verilen yargı kararında dikkat çeken bir isim yer alıyor: Savcı Hasan Dursun

DAVAYI FETÖ FİRARİSİ SAVCI HASAN DURSUN AÇMIŞ

Hamza Yerlikaya’nın diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturmayı yöneten Cumhuriyet Savcısı Hasan Dursun ise FETÖ’nün adliye yapılanmasındaki en önemli isimlerinden biri.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen Dursun tutuklanmıştı. Hakkındaki iddianamede, şüpheli Dursun’un, ByLock’a 81 kez girdiği ve 863 mailinin olduğu kaydedildi. Şifreli haberleşme programına son girişi tarihinin 18 Şubat 2016 olduğu ifade edildi.

Hasan Dursun’un ByLock’tan mahkeme heyetiyle ilgili tuttuğu fişleme notlarını da gönderdiği görülüyor. Davayı açan savcıyla ilgili “Tam bir münafık” ifadesini kullanıyor. Dursun, yargılamayı yapan mahkeme başkanını ise “Münafıkça tavırları var. Sağ gözüküyor ancak solcu birisi” diye fişliyor.

Dursun, mahkemede görevli üyelerle ilgili “Derin Alevi, MGV’li, imam hatip kökenli, tam bir hükümet kökenli, Eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı. Allah bildiği gibi yapsın.” ifadelerini kullanıyor.

FETÖ’CÜLER PAYLAŞTI, CHP’Lİ MEHMET GÖKER PROVOKASYONA ORTAK OLDU

2010’da KPSS sorularını çalan firari FETÖ’cü Mehmet Hanefi Sözen’in kullandığı ve kendisine Atatürkçü süsü verdiği Suna Varol ve FETÖ’nün medya yapılanması sorumlularından firari FETÖ’cü Cevheri Güven ile diğer FETÖ’cü hesapların yaydığı kirli oyuna alet olan CHP’li Mehmet Göker de Yerlikaya’nın diplomasının sahte olduğunu ve bunun mahkemece tescillendiğini paylaştı.

CHP’Lİ GÖKER’İN FETÖ GÖZYAŞLARI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Hamza Yerlikaya’yı hedef alan 11 yıl önceki saldırısını “Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi.” ifadeleriyle bugün karar verilmiş algısıyla paylaşan CHP’li Göker, 15 Temmuz için “kontrollü darbe” ifadesini kullanmaya devam ediyor.

Göker’in 15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi’nde millete kurşun sıkan hain FETÖ’cü askerlerle ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki toplamıştı.