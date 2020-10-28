CHP ve DSP'li başkanlar AK Parti'ye geçti
DSP'li Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi belediye başkanı Hikmet Ata ve CHP'li Kırklareli’nin Evrensekiz Beldesinin belediye başkanı Mustafa Nalbant, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan isim sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak biri DSP'li, biri de CHP'li iki başkan daha AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Kırklareli’nin Evrensekiz Beldesinin Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.
Turan'ın paylaşımı şu şekilde: