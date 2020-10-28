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Siyaset CHP ve DSP'li başkanlar AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP ve DSP'li başkanlar AK Parti'ye geçti

DSP'li Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi belediye başkanı Hikmet Ata ve CHP'li Kırklareli’nin Evrensekiz Beldesinin belediye başkanı Mustafa Nalbant, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:19:00 -
CHP ve DSP'li başkanlar AK Parti'ye geçti

Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan isim sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak biri DSP'li, biri de CHP'li iki başkan daha AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Kırklareli’nin Evrensekiz Beldesinin Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

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Yorumlar

Deniz

Yemin billahi mahallede CHP ye gönül vermiş abiler cogu artık CHP li değilim diyor konuşuyoruz ulusal çizgiden çıkmış diyorlar HDP nin olduğu yerde biz yokuz dediler . Ben çıkalı çok oldu abi dedim zaten oy vermedim bu çakma gandiye bak reise dedim yollar köprüler havalimanları barajlar hidroelektrik santrali stadyumlar hastaneler savunma sanayi yüzde yüze yaklaşıyor dedim yerli milli uydu sihalar ihalar füze sanayii heryerdeyiz dedik Suriye'de Libya'da Balkanlar'da Kafkasya da şimdi Kılıçdaroğlu gibi biri olsaydı bu anlattiklarimin binde biri olmazdı dedim birde CHP li bir belediye başkanı sahra hastanesi yapmıştı dedim o ne ne biçim olmustu millet ile dalga mı geçiyorlar dedim durdu düşündüler haklısın kardeş dediler artık tüm mahalle cumhurun yanındayız hedef 2023
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