CHP ve azgın azınlığın Müslümanlara saldırıları bitmiyor! Bizim beynimiz “emcüklenmiş” mi?

Selahattin Gezer, CHP’nin inananlara karşı tutumunu eleştirdi. Gezer, CHP’nin geçmişte ve bugün Müslümanları ve dinî değerleri hedef aldığını söyledi. Milat yazarı, CHP'nin demokrasiyi ve cumhuriyeti savunduğunu iddia ederken, özgür iradeye hakaret ettiğini belirtti. Selahattin Gezer, CHP'nin milletin sevgisini kazanmak yerine nefretini kazandığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Yahu! Aynı gök kubbe altında yaşıyoruz. Huzursuzluk olmasın, zaten Ortadoğu cehenneme dönmüş; zulüm lavları fışkırıyor, soykırım oluyor, çocuklar ve anaların yürekleri paramparça… Siyonist ve alçak küresel el, sadece Müslümanlara hayatı zindan etmiş. Yüreğimiz ve aklımız zulüm gören Müslümanlarla meşgul olması gerekirken, hep birlikte yakarışlarla katliamın son bulmasına, Allah’ın yardımının çok daha çabuk gelmesine vesile olacak birliği tesis etmeye çalışmamız lazım gelirken, birileri bilinçli şekilde rahat durmuyor, gizli hesapların ve Siyonist aklın tazyiki ile ortalık karıştırıp, huzur bozuyor…

İnananlar kimsenin tercihine, fikrine, hayat tarzına ilişmezken, azgın azınlık sürekli çoğunluğun ve bu toprakların şehitler vermiş, canından, malından olmuş gerçek sahiplerinin huzuruna suikastlar düzenlemekte… Biri bitiyor, diğeri başlıyor… Onlar bağımsız, onlar her türlü hakaret ve ötekileştirmede hür… Tek tek saymaya kalksak bu köşeye sığmaz. Alın işte biri kalktı, bu milletin çoğunluğuna ve başındaki seçilmiş iradeye “Beyni emcüklenmiş birer geri zekâlılar” dedi” Hiç kimsenin azınlığa da, çoğunluğa da hakaret etme hakkı yoktur! Hele demokrasi ve cumhuriyeti savunup, insanların tercihinden dolayı hakaret etmek; “Beyni emcüklenmiş birer geri zekâlı” demek; söz hakkının pisliğini çıkarmak demektir… Maalesef sadece inanların elinden söz hakkı alınmış; her türlü hakaret ve saldırganlık azgın azınlığın eline verilmiş. Üstelik protokol ile de ödüllendirilmişlerdir…

Bırakmıyorlar ki CHP’nin geçmişte ruhlarımıza açtığı yara kabuk bağlasın, biz de hakikaten CHP değişmiş diyelim. Bugün CHP zihniyetinin inananlara, manevi değerlere her saldırısı bizleri ister istemez zulüm dolu eski günlere götürüyor…

Bin yıldır bu toprakları yurt edinmiş ve başkalarının inancına, hayat hakkına kültürüne ilişmemiş ecdadımız, bağımsızlık mücadelesinden; cepheden ve düşmanla göğüs göğse çarpışmaktan zaferle döndüğünde, tarihte hiç görülmemiş bir esaret ve zulümle karşı karşıya kalmıştır. Esarete başkaldırıyı atların nallarıyla ilan etmiş özgür ruhlu Müslüman Türk milleti, adımları önce sessiz, sonra gürleşen bir emsalsiz esaretin içine düşünce, bağımsızlık mücadelesi vermesine amaç edindiği ezanı kulaklarından, dünya ve ahiretinin güneşi olan Kur’an’ı ellerinden çekilip alınmıştır…

CHP hem kendisi kurumsal olarak bu milletten özür dilemelidir. Hem de mensuplarına özür diletmelidir. Eğer ahirete inanıyor ise helâllik almalıdır... CHP özür dilemedikçe, yaptıklarını hata görmüyor ve hata üstüne hata yapıyor; milletin demokrasi ile seçtiğine hakaretler ediyor, mukaddesata saldırıyor ve daima Müslümanları hakir görüp değerleri hafife alıyor… Bunun önü alınması için önce geçmişten günümüze günahlarını, kusurlarını itiraf ve kabul etmesi lazım ki milletten özür dileme samimiyeti oluşsun. Yoksa geçmiş gibi bu gün ve yarın aynı zihniyet devam edecek ve gittikçe artan hatalar zinciri oluşacak, milletin sevgisini değil, daha çok nefretini kazanacaklardır…

CHP, demokrasiye ve cumhuriyete inanmış ve özgür iradesiyle Cumhurbaşkanını, Ordunun Başkomutanını seçmiş vatansever millete “Beyni emcüklenmiş geri zekâlılarsınız” diyen dili demokrasi yaralayan Dilruba’yı alkışlarla İzmir’de Özgür Özel’in yanına protokole oturtmakla iyice demokrasi ve özgür irade üzerine oturmuştur… Yarın öbür gün İslam’a ve dini değerlere küfredenleri de protokole oturtacaklardır. Bu durumda, Özgür Özel, yumuşama dönemi değil saldırganlara protokol dönemi başlatmıştır. Her saygısızlığı, Allahsızlığı yapanları protokole alarak ödüllendirecek, milletin özgür iradesine daha çok hakaretler teşvik edilmiş olacaktır...

Vallahi bizim “beyni emcüklenmişlerimiz” SİHA yapıyor, araba, tank, uçak, tüp geçitler, devasa köprüler, muhteşem yollar, fabrikalar, uçak, milli silah ve yazılım vs. yapıyor. 85 milyon huzur içinde hür ve bağımsız kardeşçe yaşamaları için, Mavi Vatan ve Gök Vatanın sağlam zırh olması için gece gündüz çalışıyor; şeytana uyup, ötekileştiren işlerle uğraşmıyor. Güzünü istikbale ve harikalar dolu göklere dikmiş, devletimizi süper güç yapmaya çalışıyor ve güzel ahlak için, temiz aile için mücadele veriyor, her türlü sapıklıklardan geri duruyor; yaradılış gayesine ve kâinatın tek bir elden var oluşuna kafa yoruyor, ilahi kanunlara uymaya çalışıyor… Şimdi soruyorum: Bizim beynimiz “emcüklenmiş” mi?

Hâsılı kelam: Geçmişte düzgün işlerle uğraşanlar, şimdi de düzgün ve faydalı işler yaparlar…"

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