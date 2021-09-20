CHP vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti
CHP, bir vatandaşa 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti.
CHP, bir vatandaşa küfür ettiği 12 dakikalık ses kaydının kamuoyuna yansıması ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Serkan Yalnız isimli bir vatandaşla yaptığı cep telefonu görüşmesinde 12 dakika boyunca Yalnız'a küfürler etmesi büyük tepkiye neden olmuştu.
Alim Karaca disipline sevk edildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürler savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
Vatandaş şikayetçi olmuştu
Kendisine küfürler edildiğini öne süren Serkan Yalnız, konuyu yargıya taşımış; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan şikayetçi olmuştu.