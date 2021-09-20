  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti
Siyaset

CHP vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti

CHP, bir vatandaşa 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:55:00 -
CHP vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti

CHP, bir vatandaşa küfür ettiği 12 dakikalık ses kaydının kamuoyuna yansıması ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Serkan Yalnız isimli bir vatandaşla yaptığı cep telefonu görüşmesinde 12 dakika boyunca Yalnız'a küfürler etmesi büyük tepkiye neden olmuştu.

Alim Karaca disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürler savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Vatandaş şikayetçi olmuştu

Kendisine küfürler edildiğini öne süren Serkan Yalnız, konuyu yargıya taşımış; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan şikayetçi olmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay