“CHP vatan savaşında karşı tarafta!”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP’nin her fırsatta sergilediği gayri milli duruşu sert sözlerle eleştirdi. Perinçek, “Vatan savaşının her aşamasında CHP şu günde karşı tarafta.” dedi.

Perinçek, Milat gazetesinden Koray Taşdemir'e konuştu.

“CHP, PKK ve FETÖ ile işbirliği yapıyor”

“Türkiye, 2015’ten sonra PKK’yı hendeğe gömüyor, CHP, PKK’yı hendekten çıkarmaya kalkıyor.” diyen Perinçek, “Türk ordusu Fırat Kalkanı, Afrin Harekâtı ve sınır ötesi operasyonlar ile PKK’yı eziyor, CHP ‘Ortadoğu batağına batıyorsunuz’ diye buna karşı çıkıyor. Türkiye Doğu Akdeniz’de petrol araması yapıyor, CHP ‘Aramayın, geri çekilin’ diyor. PKK ve FETÖ’yle işbirliği yapıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Mustafa Kemal ile bir bağlantısı olmadığını savunan Doğu Perinçek, “Onun için CHP’nin ne Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğü konusunda ne de etnik ayrılığa karşı kararlılıkta Atatürk’le ortak bir noktası yok.” dedi.

“Vatan savaşında CHP karşı tarafta”

Milat’tan Koray Taşdemir’in, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünden rahatsız olmasına nasıl bakıyorsunuz?” yönündeki sorusuna, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu cevabı verdi:

“Oradaki asker elinde silah olan Mehmetçik değil, orada asker Mustafa Kemal’in davasının neferleri anlamında kullanılıyor. Buna ilk Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıktı ve ‘Mustafa Kemal’in yurttaşlarıyız’ dedi. Burada bir Atatürk’e karşı bir tavır var, ikincisi Türkiye’nin bugün yaptığı vatan savaşına tavır var. Vatan savaşının her aşamasında CHP şu günde karşı tarafta. 24 Temmuz 2015’te TSK’nın hükümetin kararıyla PKK’ya karşı operasyona başladığı günden beri CHP hep Mehmetçiğin, Türk ordusunun karşısında FETÖ’nün ve PKK-HDP’nin yanında. İşte Mehmetçiğe kurşun sıkanlarla birlikte seçime giriyor. Bugünkü saflaşmada yeri çok açık. Türkiye Rusya’ya yaklaştıkça CHP’nin sesi çıkıyor, Çin’le yaklaşıyor, CHP karşı çıkıyor. CHP dünya çapındaki saflaşmada da Amerika’nın istediği mevzide duruyor.”