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CHP Tunceli'ye kayyım atandı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyım heyetinin atandığı bildirdi.

24 Eylül 2019 Salı 22:26
CHP Tunceli'ye kayyım atandı!

CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt'un sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.

İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyım heyetinin atandığı bildirdi.

Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi'nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.

İl, "Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor. Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 22:26
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