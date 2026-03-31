CHP, tüm Bursa’yı Bozbey’e desteğe çağırdı! 30-40 kişi ancak geldi
CHP’de bir türlü bitmeyen yolsuzluk, rüşvet, irtikap, fuhuş gibi skandallar, yıllardır partisine gönül verenleri de hüsrana uğratmış vaziyette. Ardı arkası kesilmeyen rezaletlerle halk desteğini günden güne kaybeden CHP, bu sabah gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e destek için tüm Bursa’yı Büyükşehir Belediye binası önüne çağırdı. Ancak 30-40 kişinin gelmesi ise CHP’deki erimeyi gözler önüne serdi.
Fuhuş, taciz, tecavüz, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, suç örgütü kurma ve yönetme, suç gelirlerini aklama gibi türlü türlü skandalların bir türlü bitmek bilmediği CHP, son yerel seçimde aldığı halk desteği günden güne kaybediyor.
Otel odasında 21 yaşındaki çalışanıyla basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım skandalının etkisi geçmeden bu kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç gelirlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamasıyla bu sabah eşi, kızı ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 50’den fazla kişiyle birlikte gözaltına alındı.
Skandalların partisi haline gelen CHP ise tüm Bursa’yı Mustafa Bozbey’e destek için Büyükşehir Belediye Binası önüne çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre çağrıya 30-40 kadar kişi karşılık verdi.
Görüntülerin altına yapılan vatandaş yorumlarında ‘Gelenler de belediye çalışanıdır’, ‘Bıktık artık sizden’, ‘Halkın güvenini kaybederseniz bedelini işte böyle ödersiniz’ yorumları öne çıktı.
Gündem
