CHP, tüm Bursa’yı Bozbey’e desteğe çağırdı! 30-40 kişi ancak geldi

Fuhuş, taciz, tecavüz, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, suç örgütü kurma ve yönetme, suç gelirlerini aklama gibi türlü türlü skandalların bir türlü bitmek bilmediği CHP, son yerel seçimde aldığı halk desteği günden güne kaybediyor.

Otel odasında 21 yaşındaki çalışanıyla basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım skandalının etkisi geçmeden bu kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç gelirlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamasıyla bu sabah eşi, kızı ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 50’den fazla kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Skandalların partisi haline gelen CHP ise tüm Bursa’yı Mustafa Bozbey’e destek için Büyükşehir Belediye Binası önüne çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre çağrıya 30-40 kadar kişi karşılık verdi.

Görüntülerin altına yapılan vatandaş yorumlarında ‘Gelenler de belediye çalışanıdır’, ‘Bıktık artık sizden’, ‘Halkın güvenini kaybederseniz bedelini işte böyle ödersiniz’ yorumları öne çıktı.