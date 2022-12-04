CHP toplantısında dikkat çeken detay: El sıkışmadılar, uzak oturdular!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nın açılışında konuştu.

Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kadrosundaki diğer isimlere söz verdi.

Başkanların mesafeli duruşu dikkatlerden kaçmadı

Vizyon belgesi toplantısında bir görüntü ise dikkat çekti. Bir süredir aralarında gerginlik olduğu iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birbirlerine uzak mesafede oturdukları görüldü.

Tokalaşmamaları gündem olmuştu

Adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen iki ismin arasının bir süredir açık olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP'nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması damgasını vurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında esen soğuk rüzgarı paylaşıp, "Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor" yorumunda bulunmuştu. Söz konusu görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Kaftancıoğlu da İmamoğlu ile el sıkışmadı

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında ipler bir hayli gerilmişti. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmış, taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı. İmamoğlu'na gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na başını sallamakla yetindi.

KAYNAK: HABERLER